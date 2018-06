L'auscultazione in sé non limita la ripresa, da parte del paziente, delle normali attività quotidiane.

La sua esecuzione, infatti, non comporta l'utilizzo di farmaci che potrebbero in qualche modo alterare la concentrazione e non comporta neppure l'uso di strumenti invasivi che potrebbero aver procurato lesioni e ferite fastidiose.

Tuttavia, è bene precisare che l'auscultazione fa parte di un esame medico da cui potrebbe emergere la presenza di una condizione patologica meritevole di cure appropriate, che possono comprendere il riposo, l'astensione da attività faticose, l'assunzione di antibiotici ecc.