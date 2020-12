Atrofia Muscolare Spinale - SMA

I motoneuroni degli individui affetti da SMA degenerano in modo graduale , provocando un' atrofia muscolare da inutilizzo che, nei casi più severi, si traduce in paralisi, insufficienza respiratoria e morte.

Il modello di ereditarietà per l'atrofia muscolare spinale è autosomico recessivo ; questo significa che, per ereditare la SMA, è fondamentale che entrambi i genitori siano portatori sani del difetto genetico in SMN1 o SMN2 e che entrambi i genitori trasmettano tale difetto.

Il 2% dei casi di SMA non ereditari è dovuto a una mutazione de novo verificatasi in una fase molto precoce dello sviluppo embrionale .

Quando la SMA è dovuta a un'alterazione di SMN1, nel 95-98% dei casi la mutazione responsabile consiste in una delezione dell'intero gene, mentre soltanto nel 2-5% in un'anomalia della normale sequenza genica.

Il gene SMN2 è, per la SMA, un gene modificante la malattia ; infatti, nei malati con mutazione in SMN1 e che presentano, per una qualche ragione, tre o quattro copie del gene SMN2, la SMA si presenta in forma più lieve.

La perdita dei motoneuroni interrompe la segnalazione nervosa che consente di controllare l'attività dei muscoli del corpo umano; quest'ultimi, in conseguenza del fatto che non sono più utilizzabili, subiscono un processo graduale di atrofia e indebolimento .

Come suggerisce il nome della proteina prodotta da SMN1 e SMN2, la mutazione di questi geni priva i motoneuroni di una sostanza biologica fondamentale per la loro sopravvivenza ; più esattamente riduce i livelli proteici : per esempio, in presenza di mutazioni a carico di SMN1, i livelli di proteina SMN scendono a un 10-20% del normale.

Sintomi e Complicanze

Atrofia Muscolare Spinale: i Sintomi

Per avere un quadro chiaro dei sintomi prodotti dalla SMA, è fondamentale considerare singolarmente ogni forma della malattia; in altre parole, analizzare la patologia tipo per tipo.

In linea generale, la malattia causa disturbi correlati alla perdita di controllo dei muscoli volontari (es: i muscoli per il movimento degli arti, i muscoli respiratori, i muscoli per la deglutizione del cibo ecc.); quindi, non coinvolge la muscolatura liscia involontaria.

La SMA, inoltre, non compromette le funzioni intellettive (il quoziente intellettive dei pazienti è nella norma) e risparmia l'organo della vista.

Sintomi SMA di Tipo 0

Come affermato in precedenza, la SMA di tipo 0 si manifesta già in età prenatale con ridotta mobilità fetale; alla nascita, poi, il bambino malato presenta evidenti difficoltà di deglutizione e respiratorie.

La malattia esita nella morta dopo poche settimane dalla nascita, anche quando il paziente riceve supporto respiratorio.

Sintomi SMA di Tipo 1

I bambini affetti da SMA di tipo 1 presentano una muscolatura molto debole e che non si sviluppa come dovrebbe (atrofia muscolare). Ciò impedisce loro attività come alzare il capo, muovere gli arti e assumere la posizione seduta; inoltre, complica in maniera progressiva funzioni vitali, quali succhiare il latte, deglutire, masticare e respirare.

In genere, la SMA di tipo 1 risulta fatale entro i primi anni di vita; alcuni pazienti, tuttavia, riescono a raggiungere l'età dell'adolescenza.

La morte sopraggiunge tipicamente per insufficienza respiratoria o per un'infezione polmonare dovuta alle difficoltà di deglutizione (polmonite da ingestione o polmonite ab ingestis).

Sintomi SMA di Tipo 2

La SMA di tipo 2 si manifesta classicamente con:

Mollezza dei muscoli di braccia e gambe;

Tremori alle dita e alle mani;

Difficoltà ad assumere autonomamente la posizione seduta (il paziente, però, riesce a mantenerla);

Difficoltà ad alzarsi in piedi e a camminare;

Deformità e problemi articolari;

Difficoltà respiratorie e di deglutizione del cibo;

Scoliosi (in genere, compare più tardivamente).

Anche in questo frangente le difficoltà respiratorie e di deglutizione del cibo sono la causa del decesso prematuro, il quale in genere si verifica all'inizio dell'età adulta.

Sintomi SMA di Tipo 3

La SMA di tipo 3 causa problemi di postura ed equilibrio, tremolii alle mani e difficoltà ad alzarsi da una posizione seduta, a camminare, a salire le scale e a correre.

All'inizio, i disturbi non richiedono supporti per la locomozione; successivamente, con la degenerazione di un numero vai via maggiore di motoneuroni, diventano fondamentali stampelle, camminatori e sedia a rotelle.

Sebbene possa succedere, è assai raro che i pazienti con SMA di tipo 3 soffrano di problemi respiratori e di deglutizione del cibo.

In presenza di questa forma di SMA, l'aspettativa di vita è normale, con però tutte le problematiche sopraccitate.

Sintomi SMA di Tipo 4

Con esordio in età adulta, la SMA di tipo 4 è tipicamente associata a:

Indebolimento del tono muscolare, a livello di braccia e gambe;

Difficoltà a camminare;

Tremolii e contrazioni improvvise dei muscoli.

Inizialmente, i disturbi sopraccitati sono moderati; in vecchiaia, diventano più consistenti.

Come la SMA di tipo 3, anche la SMA di tipo 4 non è una malattia tale da pregiudicare l'aspettativa di vita del paziente.

SMA: quando rivolgersi al medico?

È fortemente consigliato a tutti i genitori che sono a conoscenza di essere portatori sani della SMA il consulto di un pediatra esperto in malattie genetiche e di un genetista.

Qualora non si abbiano informazioni di questo tipo, è bene valutare mese per mese lo sviluppo motorio del proprio bambino e le funzioni da cui dipende la vita (es: respirare).

Sicuramente, costituiscono dei campanelli d'allarme l'incapacità di stare seduti o di assumere la posizione seduta, la difficoltà a nutrirsi, la presenza di deficit respiratori e una muscolatura esile e meno tonica rispetto a quella dei coetanei.

Per quanto riguarda la forma adulta della SMA, è sospetta e da monitorare la comparsa più o meno improvvisa e senza apparente motivo di un indebolimento muscolare e di difficoltà a camminare.

Atrofia Muscolare Spinale: le Complicanze

Le forme più gravi della SMA possono sfociare in complicazioni quali: