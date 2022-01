Artrosinovite - Sinovite Articolare

Sintomi

Il processo infiammatorio comporta alterazioni di vario tipo a carico della membrana sinoviale.

Shutterstock

Quando è infiammata, la sinovia produce un eccesso di liquido che riempie le cavità articolari, acquisendo aspetti diversi a seconda dell'agente patogeno coinvolto: sieroso (in caso di stimoli non causati da batteri) o sieropurulento o purulento (in caso d'infezione batterica).

Oltre all'essudazione di liquido, entro la cavità articolare, l'artrosinovite è associata a segni clinici come dolore, tumefazione (gonfiore) e limitazione o blocco dei movimenti articolari.

L'evoluzione cronica dell'artrosinovite può condurre all'ispessimento della membrana sinoviale fino ad indurre la formazione di noduli, come nel caso della sinovite villonodulare pigmentosa.