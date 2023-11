Artrosi cervicale: quali sono i sintomi, cosa fare, quale farmaco assumere e cosa può peggiorarla

La complicazione che, più spesso, si associa all'artrosi cervicale è la formazione di osteofiti . Questi possono essere definiti come speroni ossei dovuti alla calcificazione anomala che interessa i margini esterni della/e articolazioni colpite. Si tratta di formazioni che, quando irritano le terminazioni / radici dei nervi , oppure quando si rompono e scivolano all' interno dello spazio articolare, possono provocare infiammazione e dolore molto intenso , a volte difficili da trattare se non con la chirurgia.

Il meccanismo patologico dell'artrosi cervicale è piuttosto semplice, comune alle altre forme artrosiche del rachide , e consiste nell' usura dei dischi vertebrali . In forma precoce, come anticipato, rappresenta la conseguenza di fattori primari quali insulti con conseguenze ortopediche (incidenti stradali, sportivi, di lavoro ecc.) od osteoartrite .

Pur essendo correlata al meccanismo di invecchiamento , la sua conferma diagnostica si verifica generalmente tra i 60 e i 70 anni, e non necessariamente in piena epoca geriatrica. Se colpisce i giovani, di solito, è la conseguenza secondaria di eventi traumatici, malattie o fattori genetico-ereditari.

I sintomi neurologici si presentano con: sensazione di vertigine nei cambiamenti di posizione (da sdraiato a in piedi ), sensazione di instabilità stando in piedi con gli occhi chiusi e disturbi dell' equilibrio .

I farmaci di elezione per il trattamento dell'infiammazione e del dolore provocati dall'artrosi cervicale sono: antidolorifici , antinfiammatori non steroidei ( FANS ), paracetamolo , cortisone , miorilassanti e neuro protettori .

Cosa può peggiorare l’artrosi cervicale? Ecco cosa non fare

I comportamenti da evitare in caso di artrosi cervicale sono, tutto sommato, abbastanza intuibili.

Di solito, il dolore peggiora quando il collo viene tenuto in una posizione per periodi prolungati, come quando si guida, si legge o si lavora al computer. È buona norma, pertanto, cambiare posizione di frequente o sciogliere il collo, magari adottando esercizi specifici suggeriti da un professionista.

Anche i movimenti bruschi e repentini sono spesso causa di acuzie. Ad esempio, scuotendo la testa o flettendo o estendendo rapidamente il collo.

Per lo stesso principio, anche l'attività sportiva e quella lavorativa dovrebbero essere scelte o modulate con attenzione. È inutile tentare di stilare una lista delle attività da fare o non fare.

Ovviamente, gli sport da contatto (ad es. rugby) e quelli da combattimento (ad es. pugilato) sarebbero da abolire completamente. Spesso però, anche l'allenamento "mal fatto" con i sovraccarichi (palestra) fa più danni che altro, così come la posizione del ciclista crea un discomfort tutt'altro che trascurabile. Molti corridori lamentano acuzie post allenamento, dovute allo stress ripetitivo da rimbalzo e vibrazione, e i nuotatori (soprattutto delfinisti) quasi sempre si vedono costretti a rimodulare l'allenamento.

Anche le basse temperature sono spesso causa di intensificazione sintomatologica. Questo perché, essendoci un irrigidimento muscolare di base, esponendosi al classico "colpo d'aria", non si può far altro che aggravare la scarsa flessibilità dei tessuti contrattili.

Se l'artrosi cervicale non è particolarmente grave, l'immobilizzazione completa delle articolazioni può essere controproducente. Il timore di sentire dolore spinge molti a muoversi in maniera "robotica", anche senza un reale motivo. Questo è sbagliato perché, per conservare funzionalità, i muscoli e le articolazioni devono rimanere in movimento. Va da sé che si debbano evitare sforzi eccessivi, ma conservare più possibile il ROM cervicale, la flessibilità e l'elasticità muscolare, sono capi saldi della terapia conservativa per l'artrosi cervicale.

