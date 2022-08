Artrosi e Artrite Reumatoide: quali differenze e come riconoscerle

In realtà, come si vedrà in questo articolo, sono condizioni molto differenti sotto differenti punti di vista: dalle cause alla patogenesi , alla velocità di esordio, ai sintomi articolari, alle terapie disponibile e altro ancora.

Anche l'artrosi può colpire sia le grandi che le piccole articolazioni ; tuttavia, diversamente dall'artrite reumatoide, la sua azione non è simmetrica : infatti, tante volte, interessa prima un'articolazione su un lato del corpo e solo in un secondo momento anche la controlaterale (ossia la stessa sull'altro lato). Tra le articolazioni che soffrono più frequentemente di artrosi, figurano quelle delle dita delle mani (per esempio, il pollice, nella rizoartrosi ), l' anca e il ginocchio (che sono due articolazioni portanti), e quelle della colonna vertebrale .

Terapia

Ovviamente, dato che sono condizioni differenti, artrosi e artrite reumatoide differiscono anche per quanto concerne la gestione terapeutica.

Gli obiettivi della terapia, tuttavia, sono gli stessi:

Ridurre i sintomi;

Prevenire/posticipare le complicanze;

Migliorare la salute articolare e in generale di tutto l'apparato muscolo-scheletrico;

Migliorare lo stato di salute generale del paziente.

Inoltre, un altro importante aspetto in comune da segnalare è il fatto che non esiste una terapia risolutiva che guarisca da queste patologie.

Come si cura l’Artrosi?

Farmaci

Per un sollievo immediato dal dolore, i farmaci antidolorifici sono, senza dubbio, un'ottima soluzione: paracetamolo, ibuprofene, aspirina e suoi derivati sono tra i più utilizzati; seguono, poi, i corticosteroidi, i quali trovano impiego solo se i precedenti risultano poco efficaci (si ricorda che, prima di ricorrere a tutti questi farmaci, specie FANS e corticosteroidi, è bene consultare il medico curante).

Fisioterapia ed esercizio fisico

Per una gestione del dolore nel lungo periodo, giocano un ruolo chiave la fisioterapia e la pratica regolare di esercizio fisico.

Incentrata sul rinforzo muscolare e su esercizi di mobilità articolare e propriocezione, una fisioterapia mirata permette di ridurre il carico sulle articolazioni sofferenti (muscoli più forti si sobbarcano parte del lavoro che altrimenti svolgerebbero solo le articolazioni) e la loro rigidità.

Per quanto concerne invece l'esercizio fisico regolare, questo non solo favorisce il benessere generale dell'organismo (aumentando la resistenza ecc.), ma aiuta anche a perdere peso nel soggetto in sovrappeso od obeso: un fisico più asciutto significa meno carico per le articolazioni, specie quelle portanti come anca e ginocchio (che sono tra le più colpite).

Ultima considerazione in merito a questi temi riguarda la continuità: una volta appreso come svolgere gli esercizi di rinforzo e mobilità, il soggetto dovrebbe continuare a svolgerli in autonomia anche una volta concluse le sedute con il fisioterapista, perché solo così otterrà i benefici sperati nel lungo periodo; lo stesso discorso vale per l'esercizio fisico (non a caso si parlava di regolarità).

Chirurgia

In alcuni casi di artrosi alle grandi articolazioni (ginocchio, anca o spalla) sussistono le basi per ricorrere alla chirurgia, nella speranza di migliorare la sintomatologia o evitare spiacevoli complicanze.

La protesi è probabilmente il rimedio chirurgico più conosciuto, ma non è il solo: esistono, infatti, l'intervento in artroscopia per la "pulizia" dell'articolazione (riservato generalmente ai pazienti meno anziani) e l'osteotomia (per modificare l'asse di un arto e ridurre il carico in un determinato settore dell'articolazione).

Che serva per ritardare le complicanze o che sia di tipo protesico, la chirurgia rimane comunque un intervento invasivo, riservato a pazienti selezionati, che non hanno trovato giovamento da nessun altro tipo di trattamento.

Medicina rigenerativa

Negli ultimi anni, si sta diffondendo sempre di più una procedura di medicina rigenerativa nota come trapianto di cellule mesenchimali.

Prelevate dal tessuto adiposo o dal midollo osseo, le cellule mesenchimali sono cellule staminali ancora indifferenziate, dotate della capacità di diventare cellule di un particolare tessuto, compreso quello cartilagineo.

Una volta iniettate nell'articolazione sofferente, le cellule mesenchimali riescono a differenziarsi in cellule di cartilagine simil-ialina, andando così a emulare la cartilagine articolare.

Sulla carta, il trapianto di cellule mesenchimali sembra essere la soluzione all'artrosi; in realtà, però, presenta dei limiti: prima di tutto, è un trattamento di tipo biologico che non assicura gli stessi risultati su ogni paziente (alcuni individui rispondono bene, altri meno bene); in secondo luogo, è indicata quando l'artrosi è in fase iniziale (nei soggetti con artrosi avanzata tende a risultare inefficace).

Altri rimedi

Esistono tanti altri rimedi sintomatici per l'artrosi.

In questa sezione, si segnalano gli impacchi di ghiaccio (da applicare sulla zona dolente dell'articolazione) e la crema alla capsaicina.

Per approfondire:

Come si cura l’Artrite Reumatoide?

Farmaci

Sono disponibili diversi farmaci per la gestione dell'artrite reumatoide.

Alcuni sono indicati esclusivamente per controllare la sintomatologia dolorosa; è il caso di: paracetamolo, FANS e corticosteroidi.

Altri, invece, trovano impiego nella speranza di modificare la patogenesi della malattia; in questo caso, si sta parlando dei cosiddetti DMARDs (sigla che sta per Farmaci Anti-Reumatici Modificanti la Malattia), tra cui figurano per esempio il metotrexato, la sulfasalazina e l'idrossiclorochina), e i cosiddetti farmaci biologici, i quali invece includono adalimumab, infliximab, tocilizumab ecc.

Il ricorso a questa seconda categoria di farmaci (DMARDs e farmaci biologici) è fondamentale per provare a rallentare il decorso della malattia; attenzione, però, sono medicinali che presentano diversi effetti collaterali e il cui impiego deve essere sempre opportunamente valutato e monitorato nel tempo dal medico curante.

Fisioterapia

Anche il paziente con artrite reumatoide può ottenere dei benefici dalla fisioterapia.

I motivi della sua applicazione ricalcano quelli riportati per l'artrosi: l'intenzione è rinforzare i muscoli e migliorare la mobilità articolare per favorire la salute delle articolazioni sofferenti e avvertire meno dolore.

Chirurgia

Anche in questo caso, le soluzioni chirurgiche sono diverse; esistono, infatti:

Gli interventi su tendini e/o legamenti delle mani strettamente correlati alla salute articolare (si ricorda che le mani sono tra le aree più colpite dall'artrite reumatoide);

L'artroscopia per la " pulizia " articolare ;

" ; Gli interventi di protesi articolare o artroplastica.

Il ricorso alla chirurgia avviene soltanto quando la salute articolare è fortemente compromessa.

Dieta

Non esistono evidenze forti a sostegno che una certa alimentazione aiuti a contrastare i sintomi dell'artrite reumatoide.

Tuttavia, una dieta sana, bilanciata e completa aiuta a mantenere nella norma il peso corporeo e a favorire la salute delle ossa (i pazienti con artrite reumatoide sono soprattutto donne, che tendono più facilmente a sviluppare osteoporosi dopo i 50 anni).

