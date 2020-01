Artroscopia della Spalla: Quando Serve? In Cosa Consiste?

L' artroscopia della spalla è una tecnica chirurgica minimamente invasiva, eseguita in anestesia, attraverso la quale sono possibili la diagnosi e la cura di patologie e infortuni a carico delle strutture articolari e/o degli elementi muscolo-tendinei presenti a livello della spalla. Come ogni tipo di artroscopia, anche l'artroscopia della spalla è una pratica chirurgica basata sull'utilizzo dell' artroscopio .

L'artroscopia della spalla con scopo terapeutico trova indicazione in presenza di problematiche articolari o muscolo-tendinee dimostratesi resistenti ai trattamenti non chirurgici o curabili soltanto tramite chirurgia.

Può capitare che un'artroscopia della spalla eseguita, inizialmente, con finalità diagnostiche si trasformi in terapeutica, nel momento in cui il medico esecutore ha chiarito la problematica presente e ha ritenuto di poterla risolvere nel corso dello stesso intervento.

L'artroscopia della spalla trova impiego con scopo diagnostico, quando test di routine meno invasivi e anche meno approfonditi, come l'esame obiettivo, l'anamnesi e gli esami radiologici , non hanno fornito dati sufficienti a formulare una diagnosi definitiva relativamente a un problema a livello della spalla.

Gli esami clinici conoscitivi consistono, sostanzialmente, in: un esame obiettivo accurato, un esame del sangue completo , un esame cardiologico e una valutazione approfondita della storia clinica . Il ricorso a queste indagini serve a stabilire se ci sono o meno le condizioni di salute indispensabili per la buona riuscita dell'operazione di artroscopia della spalla.

Prima di qualsiasi operazione di artroscopia della spalla (in genere due settimana prima), occorre stabilire, tramite una serie di semplici esami clinici , se il candidato paziente è idoneo alla tecnica chirurgica in questione.

Le procedure di artroscopia della spalla possono durare dai 15 ai 30 minuti , quando sono solamente diagnostiche, e dai 40 ai 60 minuti , quando sono terapeutiche (in queste circostanze, influisce in modo determinante la complessità della patologia da curare).

Poiché si esegue in anestesia generale, l'artroscopia della spalla non è dolorosa .

L'anestesia praticata durante qualsiasi intervento chirurgico serve a controllare il dolore . In occasione delle procedure di artroscopia della spalla, gli ortopedici tendono a ricorrere all' anestesia generale ; in alcuni casi, tuttavia, si avvalgono anche di un' anestesia locale combinata a una blanda anestesia generale.

Tecnica chirurgica ambulatoriale vuol dire che l'esecuzione della procedura occupa in totale mezza giornata e non necessita del ricovero ospedaliero, salvo casi eccezionali.

Post-Operatorio

Al termine degli interventi di artroscopia della spalla, lo staff medico provvede a trasferire il paziente in una confortevole sala di ricovero dell'ospedale (o della clinica); qui, la persona appena operata potrà finalmente mangiare e riprendersi con calma.

La degenza nella sala di ricovero dura il tempo necessario affinché svaniscano gli effetti principali dell'anestesia (qualche ora); in quest'arco temporale, il paziente riceve diverse visite da parte di infermieri e ortopedico, i quali ne valutano lo stato di salute e la risposta alla procedura.

Le dimissioni avvengono esclusivamente su indicazione del medico che ha effettuato la procedura.

Quali sono i postumi dell’anestesia?

Destinati a svanire gradualmente nel giro di 24 ore, i principali effetti dell'anestesia sono: stanchezza, confusione, giramenti di testa e senso di stordimento.

Quali sono i postumi dell’intervento?

Nei primi giorni successivi a una procedura di artroscopia della spalla, la spalla sarà dolente e gonfia, tanto che risulteranno difficoltose attività quotidiane come lavarsi o vestirsi; tuttavia, salvo non siano persistenti, dolore e gonfiore non devono allarmare, in quanto sono conseguenze più che normali della procedura in questione.

Per quanto concerne le incisioni chirurgiche, queste rimarginano nel giro di 7-14 giorni.

Cosa può aiutare ad attenuare dolore e gonfiore?

Stare a riposo ;

; Assumere un antidolorifico (es: paracetamolo, aspirina e ibuprofene);

(es: paracetamolo, aspirina e ibuprofene); Fare degli impacchi di ghiaccio (4-5 impacchi al giorno della durata di 15-20 minuti);

(4-5 impacchi al giorno della durata di 15-20 minuti); Dormire con il tronco leggermente sollevato o su una sedia reclinabile.

Quando è previsto il riassorbimento dei punti di sutura?

Il riassorbimento dei punti di sutura avviene nei primi 7-14 giorni successivi all'intervento.

Per quanto tempo occorre mantenere l’imbragatura alla spalla?

Generalmente, l'imbragatura (o la fascia) applicata appositamente alla spalla a conclusione dell'artroscopia deve rimanere in sede per almeno una settimana; se però la condizione sottoposta a cura era particolarmente grave, i tempi di permanenza di questo tutore potrebbero allungarsi.