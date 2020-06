L' artrite psoriasica è una malattia caratterizzata da un' infiammazione articolare cronica . Come il nome stesso lascia presagire, è spesso associata a psoriasi ; in particolare, colpisce circa il 30% dei soggetti affetti da questa malattia infiammatoria della pelle.

Le cause esatte dell'artrite psoriasica non sono ancora note, tuttavia sono stati identificati alcuni fattori che possono essere coinvolti nella sua patogenesi . In particolare, si ritiene che il sistema immunitario di soggetti geneticamente predisposti possa attaccare le articolazioni ed altri tessuti sani, determinando l'insorgenza di un processo flogistico; tale attacco verrebbe scatenato, o comunque favorito, da eventi particolarmente stressanti, come alcuni fattori ambientali (esposizione prolungata alla luce solare), traumi , interventi chirurgici, infezioni ecc. L'artrite psoriasica è tipicamente associata alla psoriasi e alla relativa predisposizione familiare. Ricordiamo che la psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle , né infettiva né contagiosa, caratterizzata da una cheratinizzazione anomala e spesso incompleta. A livello delle aree cutanee affette, insorgono chiazze arrossate, delimitate e in rilievo, ricoperte da desquamazioni color argento od opalescenti ( placche ). Le sedi più comunemente coinvolte dalla psoriasi sono: gomiti, ginocchia , palmo della mano, pianta del piede, regione lombare, cuoio capelluto ed unghie . Nella maggioranza dei casi, questa malattia cutanea precede l'insorgenza dell'artrite psoriasica; meno frequente è invece la situazione opposta (esordio della condizione articolare in contemporanea alla psoriasi o prima di essa).

L'artrite psoriasica colpisce, in genere, una o più articolazioni di mani e piedi e si manifesta soprattutto a livello distale (cioè alle estremità delle dita, vicino all' unghia ). Tuttavia, può interessare anche polsi, gomiti, ginocchia, caviglie e colonna vertebrale . Generalmente, in caso di artrite psoriasica, compare almeno uno dei seguenti sintomi:

La risonanza magnetica e l' ecografia delle articolazioni sintomatiche possono essere utili per rilevare in modo dettagliato segni di infiammazione nelle diverse strutture articolari. La radiografia convenzionale non è generalmente utile per la diagnosi nelle fasi iniziali della malattia, ma evidenzia alterazioni caratteristiche dopo mesi o anni dall'insorgenza dei sintomi.

Un reumatologo può definire con precisione il quadro clinico del paziente, avvalendosi di anamnesi , esami fisici, analisi del sangue e tecniche di imaging ( risonanza magnetica e radiografie ). Le analisi ematochimiche possono essere effettuate per escludere altri tipi di artrite che presentano segni e sintomi simili, tra cui la gotta , l' osteoartrite e l'artrite reumatoide. Nei pazienti con artrite psoriasica, gli esami del sangue possono rivelare una lieve anemia (diminuzione dell' emoglobina e globuli rossi ). Occasionalmente, biopsie cutanee (piccoli campioni di pelle rimossi per l'analisi) possono essere necessarie per confermare la presenza di psoriasi. I fattori che contribuiscono a confermare la diagnosi di artrite psoriasica includono:

Trattamento

Il trattamento per l'artrite psoriasica contribuisce ad alleviare il dolore, ridurre il gonfiore, proteggere la funzione articolare, mantenere la mobilità e prevenire ulteriori danni.

La terapia medica dipende dal tipo di artrite psoriasica in atto, dalla sua gravità e dalla reazione al trattamento. Casi più lievi di dolori articolari possono essere gestiti con i soli FANS, ma vi è una tendenza all'uso di farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) o modificatori della risposta biologica (MRD), utili per prevenire la degenerazione articolare irreversibile. Un buon controllo della psoriasi può essere utile nel trattamento dell'artrite psoriasica: alcuni protocolli terapeutici sono approvati per la gestione contemporanea di entrambe le condizioni.

Farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS)

L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica, pertanto i trattamenti sono diretti a ridurre e a controllare l'infiammazione delle articolazioni. In genere, il primo approccio terapeutico prevede la prescrizione di FANS, come l'ibuprofene ed il naprossene, seguiti da farmaci anti-infiammatori non steroidei più potenti, come il diclofenac e l'indometacina. L'utilizzo a lungo termine dei FANS può comportare disturbi a stomaco ed intestino. Altri potenziali effetti avversi includono danni ai reni e al sistema cardiovascolare.

Farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)

Se l'artrite è grave e non risponde ai FANS, possono essere prescritti farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARD).

I DMARD contribuiscono a rallentare la progressione dell'artrite psoriasica. Piuttosto che ridurre il dolore e l'infiammazione, questa classe di farmaci aiuta a limitare l'entità del danno ad ossa, tendini, legamenti e cartilagini.

La maggior parte dei DMARD agisce lentamente e può richiedere settimane o fino a 4-6 mesi prima di produrre un pieno effetto. Per trattare l'artrite psoriasica, sono comunemente rescritti metotrexato o leflunomide; ciclosporina, azatioprina e sulfasalazina possono essere considerati come alternativa.

A volte, potrebbe essere necessario assumere una combinazione di questi medicinali. Questi farmaci immunosoppressori possono anche ridurre i sintomi cutanei della psoriasi, ma sono gravati da possibili effetti collaterali a livello di reni, fegato e sistema immuniatario (possono aumentare il rischio di infezioni).

Modificatori della risposta biologica (MRB)

Recentemente, utilizzando la tecnologia del DNA ricombinante, è stata sviluppata una nuova classe di farmaci, chiamati modificatori della risposta biologica (MRB).

I modificatori della risposta biologica prescritti per l'artrite psoriasica sono inibitori del TNF-α - inclusi infliximab, golimumab, etanercept, adalimumab, certolizumab - somministrati mediante iniezione endovenosa. Altri farmaci utilizzati per il trattamento dell'artrite psoriasica sono: ustekinumab (antagonista di IL-12 e IL-23) e secukinumab (inibitore di IL-17).

I farmaci MRB agiscono su bersagli specifici, con meccanismo d'azione diverso dalle DMARD tradizionali, che invece impattano sull'intero sistema immunitario. Questo trattamento farmacologico può essere indicato se:

L'artrite psoriasica non ha risposto ad almeno due diversi tipi di DMARD;

Il paziente non può essere trattato con almeno due diversi tipi di DMARD;

Gli effetti collaterali comprendono reazioni cutanee nel sito di iniezione, aumentata suscettibilità alle infezioni, nausea, febbre, mal di testa e, più raramente, disturbi del sistema nervoso, malattie del sangue o alcuni tipi di cancro.

Per approfondire: Farmaci per la Cura dell'artrite psoriasica »

Altri trattamenti

In alcuni casi, il medico può procedere con un'iniezione di corticosteroidi, per aiutare a ridurre temporaneamente l'infiammazione in un'articolazione. La chirurgia non è usata come trattamento principale per l'artrite psoriasica, ma può essere utile per riparare o sostituire le articolazioni gravemente danneggiate. Nei pazienti che presentano la condizione da molto tempo o manifestano un danno articolare particolarmente grave, un intervento chirurgico può correggere le malformazioni e la distruzione articolare, sostituendo l'articolazione colpita con una protesi artificiale.

Molte persone con artrite sviluppano rigidità delle articolazioni e debolezza muscolare, a causa della mancanza di utilizzo. L'attività fisica aiuta a mantenere le articolazioni flessibili e migliora la salute generale. Il mantenimento di un peso sano e la gestione di condizioni associate (esempio: ipertensione) sono aspetti altrettanto importanti del trattamento per l'atrite psoriasica. Un ausilio per la deambulazione, supporti e plantari possono contribuire a proteggere le articolazioni ed evitare uno stress eccessivo su piedi, caviglie o ginocchia, colpiti da artrite psoriasica.

Consulta anche: