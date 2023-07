Artrite alle unghie: come l’artrite psoriasica può colpire le unghie

Mentre la psoriasi è principalmente nota per il modo in cui colpisce la pelle , coloro che sviluppano l'artrite psoriasica spesso si trovano a dover gestire sintomi legati alle unghie , sia delle mani sia dei piedi .

L'artrite psoriasica colpisce fino al 20% delle persone con psoriasi, anche se, secondo una ricerca del marzo 2019 pubblicata sul Journal of Dermatological Treatment, alcuni studi indicano che tale percentuale arrivi in realtà fino a un terzo.

L'onicomicosi, nota anche come separazione o sollevamento delle unghie, si verifica quando la lamina ungueale si stacca dal letto ungueale . Questo processo forma una sacca di spazio tra la lamina ungueale e il letto in cui i batteri possono potenzialmente depositarsi, aumentando il rischio di infezione.

Una credenza comune in merito alla psoriasi delle unghie è che sia un tipo di fungo. In realtà non è così ma sebbene questa condizione non sia un fungo, può portare al verificarsi di un' infezione fungina nota come onicomicosi , che colpisce circa il 35% delle persone con psoriasi delle unghie, secondo la Psoriasis and Psoriatic Arthritis Alliance.

Come trattare la psoriasi delle unghie

Non esiste una cura per l'artrite psoriasica, sebbene ci siano rimedi naturali per alleviare il dolore da artrite, che chi soffre di questo disturbo può farsi consigliare dal proprio medico.

Proprio come i sintomi articolari e cutanei tipici dell'artrite, l'obiettivo è controllarla il più possibile.

In caso di psoriasi delle unghie è fondamentale affidarsi alle cure di un medico ma in generale i trattamenti possono includere l'assunzione di farmaci antinfiammatori orali o iniezioni. A volte può essere prescritto l'uso di un corticosteroide, che può essere somministrato per via topica, per via orale o per iniezione o quello di farmaci orali derivati dalle vitamine A e D.

Può rivelarsi utile anche sottoporsi alla terapia della luce, alla laser terapia o usare creme e unguenti topici.

Se si sospetta che i cambiamenti delle proprie unghie siano causati dall'artrite psoriasica è bene intervenire tempestivamente perché questa condizione può essere progressiva e distruttiva per le articolazioni se non viene curata.

Inoltre, nonostante la ricerca abbia fatto passi da gigante nello sviluppo di terapie efficaci in grado di arrestare il processo e la progressione della malattia, il trattamento è piuttosto impegnativo e lungo, visto che possono volerci anche diversi mesi per vedere miglioramenti.

Per questo è necessario un approccio personalizzato per ogni individuo, che potrebbe anche vedere necessaria la combinazione di due o più terapie.