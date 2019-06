In tutte le articolazioni sinoviali, compresa l'articolazione della spalla, la capsula articolare è la struttura di tessuto connettivo fibroso denso, che circonda e contribuisce a tenere insieme le due superfici articolari, e che si occupa della produzione di liquido sinoviale, un fluido che serve a lubrificare e nutrire l'articolazione stessa.

Alla luce di quanto appena fermato, la capsula articolare dell'articolazione della spalla è l'elemento strutturale che tiene insieme omero e scapola; più precisamente, procedendo in direzione latero-mediale (cioè dall'esterno verso l'interno del corpo umano), si estende dal collo dell'omero (il collo dell'omero è la porzione che sorregge la sopra descritta testa dell'omero) alla cavità glenoidea e al labbro glenoideo.

La capsula articolare dell'articolazione della spalla gioca un ruolo fondamentale nel congiungere l'omero alla scapola; tuttavia, senza i legamenti e i muscoli di cui si parlerà in seguito – in altre parole, da sola – non sarebbe in grado di provvedere al congiungimento delle suddette ossa.

È da segnalare che, poiché comprende anche il labbro glenoideo, la capsula articolare racchiude al proprio interno anche parte del tendine della testa lunga del bicipite brachiale.