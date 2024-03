L' articolazione sacro iliaca è l'articolazione che unisce l' osso sacro all' osso iliaco . Localizzata alla base della colonna vertebrale , è un'articolazione pari; nel corpo umano esistono quindi due articolazioni sacroiliache, una sul lato destro e una sul lato sinistro.

L'osso sacro comprende le 5 vertebre sacrali e s'interpone tra il tratto lombare della colonna vertebrale e il coccige.

Le ossa iliache, invece, sono proiezioni ossee che dipartono ai lati dell'osso sacro e si sviluppano verso il basso e in avanti (sinfisi pubica).

L'articolazione sacro iliaca comprende diversi legamenti, tra cui: il legamento sacro iliaco anteriore, il legamento sacro iliaco interosseo, il legamento sacro iliaco posteriore, il legamento sacrotuberoso e il legamento sacrospinoso.

La funzione dell'articolazione sacro iliaca è supportare il peso del corpo, quando un individuo si alza in piedi, cammina, corre ecc.

Breve richiamo anatomico sulle articolazioni

Le articolazioni sono strutture anatomiche, talora complesse, che mettono in reciproco contatto due o più ossa. Nel corpo umano, ce ne sono circa 360 e il loro compito è tenere uniti i vari segmenti ossei, in modo tale che lo scheletro possa adempiere alla sua funzione di sostegno, mobilità e protezione.

Gli anatomisti suddividono le articolazioni in tre categorie principali: