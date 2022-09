Arnica: a cosa serve e quando usarla

L' arnica , un'erba medicinale tipica delle altitudini, viene utilizzata da secoli per la preparazione di rimedi omeopatici e fitoterapici . Soluzione naturale efficace soprattutto per il trattamento di infiammazioni, dolori muscolari e contusioni, si trova in commercio in forma di gel, crema, cerotti antidolorifici , compresse o tisane . Viene impiegata, anche se in maniera minore, per il trattamento delle infiammazioni del cavo orale e molti sono gli impieghi di questa erba benefica.

L'arnica viene anche detta "margherita di montagna" proprio per i luoghi in cui cresce e dove viene maggiormente utilizzata a scopo terapeutico da secoli. Le sue proprietà per lungo tempo sono state sfruttate unicamente dai montanari sulle Alpi italiane svizzere e in Francia e Germania. Veniva impiegata soprattutto per il trattamento di seri traumi , fratture dovute a cadute o incidenti causati, ad esempio dalle frane o attacchi da parte di animali selvatici. Da sempre le sue funzioni di antibatterico naturale sono riconosciute.

L'arnica è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Composite o Asteraceae che cresce spontaneamente in altura, nelle regioni alpine e prealpine. In Italia se ne trova in abbondanza sulle Dolomiti e nel Parco Nazionale dello Stelvio. Il fusto può raggiungere i settanta centimetri di altezza . Le foglie sono ghiandolose; i capolini -da soli o in piccoli grappoli -sono di colore giallo-arancione. I componenti utilizzati in campo omeopatico e fitoterapico vengono estratti solo dai fiori. Tra i principi attivi dell'arnica troviamo: i flavonoidi , carotenoidi , elenalina, scopoletina, timolo , tannini , polifenoli , acido cinnamico, poliacetilene, cumarine e olio essenziale .

I massaggi con olio di arnica sono particolarmente indicati per gli sportivi nel pre e post workout. L'arnica, infatti, aiuta a prevenire crampi e stiramenti prima dell'allenamento e a lenire i dolori del post allenamento. L'olio, inoltre, è indicato per il trattamento dei dolori muscolari alla schiena e in presenza di vene varicose .

Le proprietà dell'arnica sono numerose, tanto da essere una delle erbe più utilizzate in erboristeria e fitoterapia. La sua azione antinfiammatoria è nota, così come le proprietà antimicrobiche, antinevralgiche, analgesiche e soprattutto anti traumatiche in caso di contusioni e dolori. Viene utilizzata come sorta di antibiotico naturale per il suo potere benefico. I componenti dell'arnica controbuiscono a ridurre notevolemente gonfiore e dolore , la rigidità muscolare e migliorare i movimenti articolari dei soggetti con osteoartrosi . Il gel di arnica applicato o frizionato in alcune zone può essere un valido rimedio in caso di lividi ed ematomi .

