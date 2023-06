Aripiprazolo: a cosa serve, quando si usa, effetti collaterali

Che cos'è l'Aripiprazolo? L'aripiprazolo è un principio attivo ad azione antipsicotica appartenente al gruppo degli antipsicotici atipici. È disponibile all'interno di svariati medicinali adatti alla somministrazione orale (compresse, compresse orodispersibili, soluzione orale) e alla somministrazione parenterale (polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato, soluzione iniettabile). Tali medicinali possono essere acquistati solo dietro presentazione di apposita ricetta medica. Esempi di medicinali a base di Aripiprazolo (nomi commerciali) Aberipra®

Abilify®

Abilify Maintena®

Aripiprazolo Accord®

Aripiprazolo Aurobindo®

Aripiprazolo Doc®

Aripiprazolo Eg®

Aripiprazolo Mylan®

Aripiprazolo Sandoz®

Aripiprazolo Teva®

Aripiprazolo Zentiva®

Arpoya® Shutterstock Aripiprazolo - Struttura chimica

A cosa serve l'Aripiprazolo? Indicazioni terapeutiche dell'Aripiprazolo: quando si usa? L'utilizzo dell'aripiprazolo per via orale è indicato: Nel trattamento di adulti e adolescenti a partire dai 15 anni di età affetti da schizofrenia;

Nel trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti a partire dai 13 anni di età affetti da disturbo bipolare di tipo 1;

Per prevenire un nuovo episodio maniacale in pazienti adulti affetti da disturbo bipolare di tipo 1 che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali e che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo. L'impiego dell'aripiprazolo iniettabile è indicato per trattare velocemente sintomi di agitazione e comportamento distruttivo in pazienti adulti con schizofrenia o con episodi maniacali del disturbo bipolare di tipo 1 nei casi in cui la terapia orale non è indicata. L'impiego dell'aripiprazolo iniettabile a rilascio prolungato, invece, è indicato nel trattamento della schizofrenia in pazienti adulti che sono stati sufficientemente stabilizzati con il trattamento a base di aripiprazolo orale.

Sovradosaggio da Aripiprazolo In caso di assunzione di dosi eccessive di aripiprazolo possono manifestarsi: Accelerazione del battito cardiaco;

Aggressività, agitazione;

Movimenti inusuali, in particolare del viso e della lingua;

Disturbi del linguaggio;

Riduzione del livello di coscienza;

Stato confusionale;

Convulsioni;

Coma;

Febbre, accelerazione del respiro, rigidità muscolare, sudorazione;

Sonnolenza, assopimento;

Rigidità muscolare;

Respiro rallentato;

Aumento o abbassamento della pressione sanguigna;

Alterazioni del ritmo cardiaco;

Sensazione di soffocamento. In caso di sovradosaggio da aripiprazolo, accertato o presunto, è pertanto necessario contattare il medico immediatamente o rivolgersi al più vicino ospedale avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.

Aripiprazolo meccanismo d'azione Come agisce l'Aripiprazolo? Si è proposto che l'efficacia dell'aripiprazolo nel trattamento della schizofrenia e nel disturbo bipolare di tipo 1 possa essere imputato alla combinazione della sua parziale attività agonista nei confronti dei recettori della dopamina D2 e dei recettori della serotonina 5-HT1A con l'azione antagonista sui recettori della serotonina 5-HT2A. L'aripiprazolo, inoltre, può interagire anche con altri sottotipi recettoriali, diversi da quelli dopaminergici e serotoninergici. Tali interazioni potrebbero spiegare alcuni degli altri effetti clinici del principio attivo.

Modo d'uso e posologia Come somministrare Aripiprazolo? L'aripiprazolo è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse, compresse orodispersibili e soluzione orale. Il farmaco, indipendentemente dalla forma farmaceutica utilizzata, deve essere assunto preferibilmente ogni giorno alla stessa ora, indifferentemente, a stomaco vuoto o a stomaco pieno. Le compresse devono essere deglutite intere con acqua. Le compresse orodispersibili vanno poste in bocca e lasciate disgregare sulla lingua e possono essere assunte con o senza liquidi. In alternativa, è possibile disperdere la compressa in acqua e bere la sospensione ottenuta. La soluzione orale va assunta tal quale, NON deve essere diluita con altri liquidi e NON deve essere mescolata a cibi prima dell'assunzione. L'aripiprazolo è altresì disponibile per la somministrazione intramuscolare in forma di soluzione iniettabile e in una forma farmaceutica a rilascio prolungato. La somministrazione sarà effettuata dal medico o da un infermiere. La posologia di aripiprazolo deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente. Si raccomanda, pertanto, di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite da questa figura sanitaria, sia per quel che riguarda la quantità di farmaco da assumere, che per quel che riguarda frequenza di assunzione e durata del trattamento.

Uso in gravidanza e allattamento L'Aripiprazolo può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? L'uso di aripiprazolo nelle donne in gravidanza dovrebbe essere effettuato solo se il medico lo ritiene indispensabile. Si segnala che i neonati le cui madri hanno assunto il farmaco nell'ultimo trimestre di gravidanza, hanno sviluppato sintomi, quali: tremori, rigidità e/o debolezza muscolare, sonnolenza, agitazione, problemi respiratori e difficoltà di alimentazione. Le madri che allattano al seno non devono assumere l'aripiprazolo. Se è necessario iniziare una terapia con questo principio attivo, il medico discuterà con la donna il da farsi, tenendo in considerazione il beneficio derivante dal trattamento per la stessa e il beneficio per il bambino derivante dall'allattamento al seno. Alla luce di quanto appena detto, nel caso in cui fosse necessario iniziare un trattamento a base di aripiprazolo, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione.