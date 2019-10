Area di Wernicke: Cos'è e Dove si Trova? Funzioni e Patologie

Per convenzione, la corteccia cerebrale di ciascun emisfero cerebrale è idealmente suddivisa in 4 regioni, chiamate: lobo frontale, lobo temporale, lobo parietale e lobo occipitale.

L' area di Wernicke è la regione della corteccia cerebrale umana avente un ruolo chiave nella comprensione del linguaggio parlato e scritto. L'area di Wernicke è una regione appartenente esclusivamente al lobo temporale dell' emisfero cerebrale dominante , emisfero cerebrale dominante che, nella maggior parte delle persone, corrisponde all'emisfero sinistro. L'area di Wernicke è spesso citata assieme all' area di Broca – con cui peraltro è in connessione – in quanto quest'ultima sostiene in modo determinante la prima nel processo di comprensione del linguaggio parlato e scritto.

Il lobo frontale ospita una zona di corteccia cerebrale fondamentale per la produzione e la comprensione del linguaggio nonché per l'interpretazione del significato delle espressioni gestuali; tale zona è l'area di Broca.

Considerando corrette le ipotesi in merito alla posizione sul lobo temporale sopra riportate, l'area di Wernicke corrisponderebbe all' area di Brodmann 22 .

L'uso del condizionale per indicare la posizione dell'area di Wernicke è d'obbligo, in quanto le evidenze scientifiche a riguardo non sono unanimi.

Funzione

Quali sono le Funzioni dell’Area di Wernicke?

Shutterstock

L'area di Wernicke è la regione di corteccia cerebrale da cui dipende la comprensione del linguaggio parlato e scritto, in altri termini la comprensione delle parole parlate e scritte.

In passato, gli esperti ritenevano che l'area di Wernicke fosse l'unica parte di cervello coinvolta nella suddetta funzione cognitiva; studi recenti, tuttavia, hanno dimostrato l'area di Wernicke gode del supporto funzionale dell'area di Broca e del lobulo parietale inferiore.

È doveroso segnalare che, secondo un interessante ricerca ancora tutta da approfondire, l'area di Wernicke sarebbe coinvolta anche nella comprensione dei suoni non verbali, come per esempio i versi degli animali.

Quali sono le funzioni dell'area di Broca? L'area di Broca è la regione di corteccia cerebrale che: Controlla la produzione del linguaggio parlato e scritto,

Interviene, sostenendo l'area di Wernicke, nel processo di comprensione delle parole, sia parlate che scritte, e

Presiede all'interpretazione del significato delle espressioni gestuali (in altre parole, aiuta a comprendere il significato di tutti quei movimenti e gesti usati per esprimere un concetto, un'intenzione ecc., in sostituzione delle parole). Per conoscere nei dettagli l'anatomia e il ruolo funzionale dell'area di Broca, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato presente qui.

Area di Wernicke e Comprensione del Linguaggio

Secondo diverse evidenze scientifiche – tra cui una pubblicazione del 2016 intitolata "The Role of Wernicke's Area in Language Comprehension" e appartenente ad Alfredo Ardila, Byron Bernal e Monica Rosselli – la capacità di comprensione del linguaggio garantita dall'area di Wernicke è quella che permette all'essere umano di interpretare il significato delle singole parole e di utilizzare quest'ultime nel giusto contesto; quest'ultimo aspetto spiega perché una persona con una lesione all'area di Wernicke compone frasi contenenti parole non pertinenti al contesto (si veda capitolo dedicato alle patologie).

Area di Wernicke e Comprensione dei Suoni Non Verbali

La ricerca a cui si faceva riferimento in precedenza ha evidenziato che persone con una lesione all'area di Wernicke non erano più in grado di riconoscere anche i suoni non verbali, come i versi degli animali e i rumori di veicoli e macchinari di vario genere.