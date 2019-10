Area di Broca: Cos'è e Dove Si Trova? Funzioni e Patologie

Generalità L'area di Broca è la regione di corteccia cerebrale nota per avere un ruolo chiave nella produzione e comprensione del linguaggio. Shutterstock Connessa all'area di Wernicke sul lobo temporale, l'area di Broca localizza sul lobo frontale dell'emisfero cerebrale dominante, in una zona denominata circonvoluzione frontale inferiore.

Oltre a intervenire nella produzione e comprensione del linguaggio, l'area di Broca partecipa anche all'interpretazione del significato delle espressioni gestuali; in altre parole, aiuta a comprendere il significato di tutti quei movimenti e gesti usati per esprimere un concetto, un'intenzione ecc., in sostituzione delle parole. Cervello, Emisferi e Corteccia Cerebrale: un breve ripasso Struttura più voluminosa e specializzata dell'encefalo, il cervello si compone di due elementi pressoché simmetrici, chiamati emisfero cerebrale destro ed emisfero cerebrale sinistro. Ciascun emisfero cerebrale presenta uno strato cellulare superficiale ben distinto, costituito da sostanza grigia e denominato corteccia cerebrale, e una componente cellulare più profonda, formata da sostanza bianca e grigia, e indicata genericamente con il termine di componente sottocorticale. Corteccia Cerebrale e Lobi del Cervello Per convenzione, la corteccia cerebrale di ciascun emisfero cerebrale è idealmente suddivisa in 4 regioni, chiamate: lobo frontale, lobo temporale, lobo parietale e lobo occipitale.

Cos'è Cos’è l’Area di Broca? L'area di Broca è la regione della corteccia cerebrale umana avente un ruolo chiave nella produzione e comprensione del linguaggio parlato e scritto.

L'area di Broca è una regione appartenente esclusivamente al lobo frontale dell'emisfero cerebrale dominante, emisfero cerebrale dominante che, nella maggior parte delle persone, corrisponde all'emisfero sinistro.

L'area di Broca è spesso citata assieme all'area di Wernicke – con cui peraltro è in connessione – in quanto quest'ultima sostiene in modo determinante la prima nel processo di comprensione del linguaggio parlato e scritto. Origine del Nome L'area di Broca deve il proprio nome al neurochirurgo francese Pierre Paul Broca, che ne capì e descrisse per primo la funzione a cavallo tra gli anni '50 e gli anni '60 del 1800, mentre esaminava dei pazienti con problemi di produzione del linguaggio.

Anatomia L'area di Broca localizza sulla superficie laterale del lobo frontale dell'emisfero cerebrale dominante, in una zona denominata circonvoluzione frontale inferiore. La corteccia cerebrale umana si caratterizza per la presenza di scanalature, dette solchi o scissure, e creste, dette circonvoluzioni. L'area di Broca è costituita sostanzialmente da due specifiche regione della circonvoluzione frontale inferiore: la cosiddetta pars triangularis (della circonvoluzione frontale inferiore) e la cosiddetta pars opercularis (della circonvoluzione frontale inferiore); è da segnalare che la pars triangularis è anche nota come parte anteriore della circonvoluzione frontale inferiore, mentre la pars opercularis è anche detta parte posteriore della circonvoluzione frontale inferiore. Dove Si Trova l’Area di Broca: Confini e Rapporti Shutterstock Protetto dall'osso frontale e in minima parte dall'osso parietale, il lobo frontale rappresenta la regione anteriore della corteccia cerebrale; esso si estende, infatti, nella porzione anteriore degli emisferi cerebrali, immediatamente davanti al lobo parietale e al lobo temporale (il lobo occipitale è posteriore a quest'ultimi, quindi si trova agli antipodi del lobo frontale).

A separare il lobo frontale dal lobo parietale e dal lobo temporale sono, rispettivamente, il solco centrale (o solco di Rolando) e la scissura laterale di Silvio (o fissura silviana o solco laterale).

Il lobo frontale è divisibile in 3 superfici: la superficie laterale, la superficie mediale e la superficie inferiore (o superficie orbitale).

Concentrando le attenzioni esclusivamente sulla superficie laterale – poiché è quella che include l'area di Broca – tale superficie corrisponde alla regione di lobo frontale più esterna e comprende 4 circonvoluzioni: la porzione laterale della circonvoluzione frontale superiore, la circonvoluzione frontale media, la circonvoluzione frontale inferiore e la circonvoluzione precentrale.

La circonvoluzione frontale superiore decorre in prossimità del fessura longitudinale mediana, ossia la scanalatura che divide i due emisferi cerebrali; la circonvoluzione frontale media si estende sul versante laterale della circonvoluzione frontale superiore, da cui è separata tramite il cosiddetto solco frontale superiore; la circonvoluzione frontale inferiore si colloca lateralmente alla circonvoluzione frontale media, tra il solco frontale medio e il solco laterale di Silvio; infine, la circonvoluzione precentrale decorre perpendicolarmente e posteriormente alle 3 precedenti circonvoluzioni e si trova al confine con il lobo parietale, da cui è separata tramite il cosiddetto solco precentrale (per una comprensione migliore si consiglia di osservare la figura che riporta le circonvoluzioni del lobo frontale). Questa lunga premessa serve a indicare, con una certa precisione, la posizione dell'area di Broca sulla corteccia cerebrale.

L'area di Broca si trova sulla circonvoluzione frontale inferiore, nella porzione di quest'ultima che confina con la superficie orbitale, anteriormente, il solco laterale di Silvio, inferiormente, e la circonvoluzione precentrale (sezione inferiore), posteriormente. PARS TRIANGULARIS E PARS OPERCULARIS: LA POSIZIONE Come i lettori ricorderanno, l'area di Broca si divide in pars triangularis (o parte anteriore) e pars opercularis (o parte posteriore).

La pars triangularis e la pars opercularis sono posizionate una davanti all'altra; nello specifico, la pars triangularis si colloca anteriormente (questo spiega perché è detta anche parte anteriore), mentre la pars opercularis si colloca posteriormente (ciò ne motiva il nome alternativa di parte posteriore). La pars triangularis confina con la superficie orbitale, anteriormente, il solco laterale di Silvio, inferiormente, e la pars opercularis, posteriormente; la pars opercularis confina con la pars triangularis, anteriormente, il solco laterale di Silvio, inferiormente, e la circonvoluzione postcentrale, posteriormente.

A quali Aree di Brodmann corrisponde l’Area di Broca? Oltre alla suddivisione in lobi della corteccia cerebrale, esiste anche una suddivisione della corteccia cerebrale basata sulla citoarchitettura, ossia sull'istologia e l'organizzazione cellulare. Tale suddivisione individua sulla corteccia cerebrale una serie di regioni, denominate aree di Brodmann (da Korbinian Brodmann, l'anatomista tedesco che nel primi anni del 1900 ideò tale suddivisione). L'area di Broca corrisponde all'area di Brodmann 44, per quanto concerne la pars opercularis, e all'area di Brodmann 45, per quanto riguarda la pars triangularis. Area di Broca e Area di Wernicke: come comunicano Il lobo temporale ospita un'area di corteccia cerebrale fondamentale per la comprensione del linguaggio parlato e scritto; tale area è la cosiddetta area di Wernicke. L'area di Broca e l'area di Wernicke comunicano tra di loro; indispensabile a rendere ottimale la comprensione del linguaggio, tale comunicazione è possibile grazie a un fascio di assoni che decorre dall'area di Broca all'area di Wernicke e che prende il nome di fascicolo arcuato. Approfondimento Studi di neurologia hanno dimostrato che l'area di Broca e l'area di Wernicke sono in comunicazione con un'ulteriore regione di corteccia cerebrale associata alla capacità di linguaggio: la circonvoluzione angolare del lobo parietale.

Funzione Quali sono le Funzioni dell’Area di Broca? L'area di Broca è la regione di corteccia cerebrale da cui dipende la produzione del linguaggio e parte della sua comprensione.

In passato, gli esperti ritenevano che l'area di Broca controllasse soltanto la capacità di produzione del linguaggio e che la comprensione di quest'ultimo fosse unicamente a carico dell'area di Wernicke; studi recenti, però, hanno dimostrato che l'area di Broca è coinvolta anche nei processi di comprensione del linguaggio, risultando quindi in collaborazione con l'area di Wernicke. L'area di Broca, tuttavia, non è soltanto implicata nella produzione e comprensione del linguaggio. È ormai noto da tempo, infatti, che partecipi all'interpretazione del significato delle espressioni gestuali, dove per espressioni gestuali s'intendono quei movimenti del corpo e delle mani usati per esprimere un concetto, un'intenzione ecc., in sostituzione delle parole. Area di Broca e Produzione del Linguaggio Shutterstock Interessanti studi scientifici relativi alla produzione del linguaggio hanno dimostrato che l'area di Broca si attiva non soltanto al momento della trasformazione di un pensiero in parole, ma anche durante la lettura silenziosa.

Questa osservazione ha indotto gli esperti a ritenere che l'area di Broca sia un vero e proprio elaboratore grammaticale della lingua. Area di Broca e Comprensione del Linguaggio Recenti studi di neurologia relativi a come l'area di Broca intervenga nel processo di comprensione del linguaggio hanno osservato che: La pars triangularis (area di Brodmann 45) è responsabile della comprensione del significato delle parole; in linguistica, questa funzione è detta semantica .

. La pars opercularis (o area di Brodmann 44), invece, partecipa alla comprensione del suono delle parole; in linguistica, tale funzione è detta fonologia. Da questi studi di neurologia, quindi, è emerso che l'area di Broca mostra, per quanto concerne la comprensione del linguaggio, due zone funzionali specializzate, cioè che sono dedicati a una determinata attività. Area di Broca e Interpretazione delle Espressioni Gestuali La scoperta del legame tra l'area di Broca e l'interpretazione delle espressione gestuali ha aiutato gli esperti a spiegare perché le persone con una lesione a carico della suddetta area di corteccia cerebrale abbia problemi a sfruttare la lingua dei segni per la comunicazione.