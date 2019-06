Esattamente come le altre meningi e sia nell'encefalo che nel midollo spinale, l'aracnoide è composta da un tessuto connettivale fibroso ricco in collagene ed elastica, e con un'importante componente di cellule piatte.

Questa particolare istologia – in particolare la presenza delle cellule piatte – garantisce all'aracnoide la proprietà di impermeabilità necessaria per adempiere a sua funzione: impedire la fuoriuscita del liquor cefalorachidiano dallo spazio subaracnoideo.