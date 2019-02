ORMONI SESSUALI MASCHILI

Funzione degli Epididimi

Gli epididimi agiscono come depositi temporanei per la maturazione degli spermatozoi prodotti dai testicoli.

Negli epididimi, infatti, gli spermatozoi sostano per 18-24 ore e, in quest'arco di tempo, acquisiscono quelle capacità di movimento necessarie per poter raggiungere l'ovocita femminile, se e quando si troveranno all'interno delle tube di Falloppio.

Funzione dei Dotti Deferenti

I dotti deferenti hanno il compito di trasportare gli spermatozoi dagli epididimi ai dotti eiaculatori, con i quali sono in comunicazione.

Funzione delle Vescicole Seminali

Le vescicole seminali secernono una parte della componente liquida dello sperma; per la precisione, producono il liquido alcalino che, nello sperma, agisce da fonte di nutrimento per gli spermatozoi.