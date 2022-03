Diversi medicinali antidolorifici sono farmaci da banco (OTC) o farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP) che si possono liberamente acquistare sia in farmacia che in parafarmacia; per altri, invece, è necessario avere la ricetta medica per procedere all'acquisto.

Come già detto, gli antidolorifici sono farmaci che vengono impiegati in terapia per contrastare stimoli dolorosi aventi svariata origine e gravità (lieve, moderata o severa). Fra le affezioni dolorose che si possono trattare con gli antidolorifici ricordiamo:

Inoltre, l'utilizzo di FANS per via topica può causare anche effetti a carico della cute , come arrossamento, irritazione, prurito , bruciore e fotosensibilità. Da non escludere poi, la possibilità di reazioni allergiche in individui sensibili.

Naturalmente, gli effetti collaterali variano in funzione del principio attivo che si utilizza, così come della via di somministrazione scelta e dell'eventuale associazione con altri principi attivi. Nonostante ciò, alcuni effetti indesiderati sono comuni all'intera classe di farmaci.

In questa classe rientrano i farmaci che inducono effetti antipiretici e antidolorifici , ma che non possiedono attività antinfiammatoria . L'analgesico-antipiretico per eccellenza è il paracetamolo .

Come accennato, esistono altri farmaci che non rientrano propriamente nel gruppo degli antidolorifici, ma che vengono utilizzati in determinate circostanze in quanto efficaci nel ridurre il dolore che caratterizza alcune malattie. Fra questi farmaci, ricordiamo:

Di seguito alcune domande che vengono poste frequentemente in merito all'utilizzo degli antidolorifici.

Quanti Antidolorifici si possono prendere al giorno?

Il quantitativo di antidolorifici da assumere durante la giornata - sia in termine di dosaggio che di frequenza di somministrazione - dipende molto dal tipo di principio attivo che si deve impiegare, dalla sua concentrazione all'interno del medicinale e, talvolta, anche dal tipo di dolore che si deve trattare.

La raccomandazione, pertanto, è quella di seguire le indicazioni fornite dal medico o dal farmacista e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo dell'antidolorifico specifico che si intende usare.

Dopo quanto fanno effetto gli Antidolorifici?

Anche in questo caso, la risposta varia in funzione del farmaco preso in considerazione e in funzione della tipologia di formulazione farmaceutica impiegata. Ad esempio, le formulazioni liquide per uso orale tendono ad essere assorbite più rapidamente rispetto a quelle solide, così come l'uso di supposte o compresse orosolubili o polveri da far sciogliere sotto la lingua permette un più rapido assorbimento del principio attivo. Attenzione, però! Questo - benché in molti casi equivalga ad una più rapida insorgenza d'azione - non sempre significa che il farmaco "faccia effetto prima". La comparsa dell'effetto desiderato, infatti, può essere influenzata anche da altri fattori, quali ad esempio il meccanismo d'azione del farmaco stesso o la presenza di cibo nello stomaco.

NOTA BENE: Uso Improprio di Farmaci per uso orale Cogliamo l'occasione per rammentare che i farmaci - antidolorifici e non - per uso orale NON devono essere assunti facendoli disciogliere sotto la lingua a meno che non sia espressamente indicata sul foglietto illustrativo questa specifica modalità di somministrazione. Se ciò non è indicato, i farmaci per uso orale vanno assunti con acqua (nel caso di capsule e compresse da deglutire intere), oppure disciolti in acqua (nel caso di polveri e granulati per soluzioni o sospensioni orali, o nel caso di alcune gocce orali), o ancora, deglutiti tal quali (nel caso degli sciroppi). L'utilizzo improprio di farmaci per uso orale può portare alla comparsa di effetti collaterali anche molto gravi e/o a casi di sovradosaggio che possono rivelarsi un vero e proprio pericolo per la salute, con conseguenze anche molto severe.

Cosa succede se prendo troppi antidolorifici?

L'assunzione di dosi eccessive di antidolorifici può portare al sovradosaggio i cui sintomi e la cui gravità possono variare in funzione del principio attivo utilizzato e della quantità di farmaco assunta.

L'assunzione di troppi antidolorifici, inoltre, può comportare danni anche quando non si raggiunge il sovradosaggio, arrivando a compromettere anche gravemente lo stato di salute.

Per tale ragione, è di fondamentale importanza assumere gli antidolorifici seguendo le modalità indicate dal medico o riportate sul foglietto illustrativo del medicinale e non superare mai la dose massima raccomandata.

Ad ogni modo, per qualsiasi dubbio sul modo d'uso degli antidolorifici - oltre alla lettura del foglietto illustrativo - si raccomanda di rivolgersi al medico o la farmacista.