Antidepressivi Triciclici (TCA): quali sono ed effetti collaterali

Cosa sono gli Antidepressivi Triciclici?

Gli antidepressivi triciclici sono una classe di farmaci antidepressivi utilizzati per il tarttamento di diverse patologie depressive.

Shutterstock

Somministrati per via orale, gli antidepressivi triciclici agiscono ostacolando la ricaptazione di alcuni neurotrasmettitori.

I medicinali contenenti principi attivi appartenenti a questa classe di antidepressivi, naturalmente, possono essere dispensati solo dietro presentazione di idonea ricetta medica.

Cenni di storia degli Antidepressivi Triciclici

Prima del 1950 non esistevano veri e propri farmaci antidepressivi, o, perlomeno, non nel modo in cui li intendiamo noi oggi.

I primi antidepressivi furono scoperti alla fine degli anni '50. Come per molte delle scoperte che hanno cambiato la vita dell'uomo, anche la sintesi degli antidepressivi non derivò dalla progettazione, ma dal caso.

Il capostipite degli antidepressivi triciclici - l'imipramina - fu scoperto dallo psichiatra svizzero Ronald Kuhn mentre era alla ricerca di nuovi composti simili alla clorpromazina per il trattamento della schizofrenia.

Tra il 1960 e il 1980, i TCA divennero i principali agenti terapeutici impiegati nel trattamento della depressione. Tuttavia, i TCA - oltre a inibire il reuptake delle monoamine - sono in grado di agire anche su molti altri sistemi dell'organismo, causando una vasta gamma di effetti collaterali.

Con la scoperta di farmaci antidepressivi più selettivi - come gli inibitori selettivi del reuptake di serotonina (SSRI), gli inibitori selettivi del reuptake di noradrenalina (SNRI) e gli inibitori non selettivi del reuptake di noradrenalina e serotonina (NSRI) - i TCA non furono più utilizzati come farmaci di prima scelta per il trattamento della depressione.

Oggi, i TCA hanno un ruolo minore nella psichiatria ma conservano comunque una loro importanza.

In questo articolo cercheremo di descrivere le principali caratteristiche degli antidepressivi triciclici; tuttavia, prima di fare ciò, può essere utile fare un piccolo ripasso su cosa è la depressione e qual è la relazione fra questa patologia e i neurotrasmettitori nei confronti dei quali i farmaci antidepressivi agiscono.