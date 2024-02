Antibiotici: quanto tempo ci mette davvero il corpo a smaltirli?

Si tratta di farmaci che non sono venduti senza ricetta e che quindi devono essere assunti solo ed esclusivamente in caso di bisogno e sotto indicazione e controllo del proprio medico .

Anche se una delle convinzioni più comuni è che gli antibiotici curino qualunque tipo di influenza è bene fare chiarezza, ribadendo che agiscono solamente contro le infezioni batteriche , fermando e rallentando proprio la proliferazione dei batteri all'interno dell'organismo. Non sono invece efficaci per infezioni virali , funghi o altre problematiche.

Gli antibiotici sono disponibili in varie forme. Compresse e capsule sono le più note ma esistono anche antibiotici che si assumono tramite c reme o unguenti o per via endovenosa .

Gli antibiotici sono farmaci di origine naturale o di sintesi che servono per debellare le infezioni batteriche presenti nell'organismo. Queste possono interessare diverse parti del corpo ma la maggior parte delle volte si verificano alla gola, al naso , al sistema respiratorio e all' orecchio . Piuttosto comuni anche quelle alla pelle o all'apparato urinario.

Come si assumono e agiscono

Per gli antibiotici, così come per tutti i farmaci, non vale la regola del fai da te. Oltre a dover essere usati solo se il proprio medico li ha prescritti, il loro consumo deve seguire delle regole ben precise.

Ogni antibiotico ha specifiche differenti, per questo è necessario rispettare quanto riportato sulla confezione, sia per quanto riguarda le modalità sia i tempi di somministrazione.

Il loro effetto è spesso piuttosto rapido ma anche se dopo alcuni giorni che li si assume ci si sente meglio, questo non significa che la terapia sia finita. Per debellare del tutto la carica batterica che interessa l'organismo in quel momento, infatti, non bisogna interrompere l'assunzione fino alla fine della prescrizione, anche se si sta bene e si è convinti di essere guariti.

La loro azione non è univoca ma può svilupparsi in due modi differenti, che differenziano gli antibiotici in battericidi e batteriostatici.

I prima agiscono provocando direttamente la morte delle cellule batteriche, mentre i secondi bloccando la loro crescita e la riproduzione.

Se si assumono in modo scorretto, il rischio è che non facciano effetto o che si sviluppi una resistenza all'antibiotico.