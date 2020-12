Antibiotici: Per Quanto Tempo Assumerli?

Difatti, l'abuso e il cattivo utilizzo di questi farmaci hanno avuto conseguenze in un certo senso drammatiche, in quanto, hanno favorito lo sviluppo di ceppi batterici resistenti e del tutto insensibili alla terapia antibiotica stessa. Per meglio comprendere l'importanza del corretto uso degli antibiotici, è utile fare una breve premessa sul fenomeno della resistenza .

Tuttavia - nonostante il notevole sviluppo che la ricerca ha avuto in questo settore e nonostante l'elevato numero di farmaci scoperti - oggi, si assiste ad una graduale riduzione dell'efficacia terapeutica degli antibiotici , a causa, soprattutto, di un loro abuso e di un utilizzo scorretto e inconsapevole.

Grazie all'avvento degli antibiotici è stato possibile curare patologie che un tempo erano letali, migliorando notevolmente la vita delle persone. Pertanto, questi farmaci possono essere definiti come farmaci essenziali.

Ad ogni modo, nel linguaggio comune, il termine "antibiotico" viene utilizzato per indicare farmaci di origine sia naturale che sintetica.

Nel senso stretto del termine, gli antibiotici sono farmaci di origine naturale impiegati per trattare o prevenire numerose tipologie d' infezioni batteriche .

L'antibiotico-resistenza è un fenomeno nel quale i batteri divengono resistenti alla terapia antibiotica. In altre parole, l'antibiotico diviene incapace di inibire la crescita o di uccidere il microorganismo bersaglio.

Durata della Terapia

Qual è la durata ottimale della Terapia Antibiotica?

La durata ottimale del trattamento antibiotico dev'essere tale da controllare l'infezione batterica - e possibilmente eliminarla del tutto - prevenendo nel contempo le recidive.

Per alcuni tipi d'infezioni, la durata ottimale della terapia antibiotica è ben definita, mentre per altri tipi sarà il medico a stabilire la durata del trattamento in funzione del tipo d'infezione e delle condizioni del paziente.

È molto importante che i pazienti seguano le direttive impartite dal medico e che non adottino la "tecnica del fai da te", in modo da assicurare un corretto trattamento dell'infezione ed evitare l'insorgenza di possibili effetti dannosi.

Interruzione precoce dell'assunzione di Antibiotici

L'interruzione dell'assunzione di antibiotici prima della fine del trattamento raccomandato dal medico può provocare effetti molto dannosi.

Accade spesso che i pazienti, non appena si sentono meglio, interrompano il trattamento antibiotico. Tuttavia, il fatto che si notino dei segni di miglioramento non significa che l'infezione batterica sia stata del tutto debellata; in altre parole, possono esserci batteri superstiti.

I batteri che non sono stati uccisi - o la cui crescita non è stata drasticamente inibita dalla terapia antibiotica - continuano a moltiplicarsi. Ciò può favorire non solo la ricomparsa dell'infezione e dei sintomi ad essa associati, ma può anche favorire l'insorgenza di resistenza nei confronti dell'antibiotico utilizzato.

Pertanto - in caso di recidiva - per debellare la nuova infezione potrebbe essere necessario un ulteriore trattamento, che a sua volta potrebbe richiedere l'utilizzo di una dose maggiore dell'antibiotico precedentemente utilizzato o, addirittura, potrebbe essere necessario l'utilizzo di un altro tipo di farmaco a causa dello sviluppo di resistenza.

Esposizione prolungata agli Antibiotici

Come sopra affermato, l'interruzione precoce della terapia antibiotica può favorire la ricomparsa dell'infezione e può rendere necessario un nuovo trattamento antibiotico con lo stesso farmaco o con un farmaco differente.

Questa situazione fa sì che il paziente subisca un'esposizione prolungata agli antibiotici. Quest'esposizione prolungata comporta delle conseguenze, quali: