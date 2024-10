Gli antibiotici sono sostanze utilizzate per contrastare le infezioni batteriche e possono avere azione batteriostatica (cioè inibiscono la crescita batterica) o battericida (cioè sono in grado di uccidere i batteri).

Generalmente, con il termine "antibiotici naturali" si fa riferimento a quelle sostanze dotate di attività antibatterica che derivano dalle piante. In realtà, gli antibiotici di origine naturale non derivano solo dalle piante, ma anche da funghi , batteri e animali .

Antibiotici prodotti dai miceti

Il regno dei miceti - meglio conosciuto come regno dei funghi - comprende moltissimi organismi, da quelli più piccoli e semplici (come i lieviti e le muffe) fino a quelli più complessi e grandi (come i funghi che fanno parte della nostra alimentazione).

Penicilline

La prima penicillina - la penicillina G - fu scoperta da Alexander Fleming nel 1929 e divenne il capostipite della grande famiglia delle penicilline. La penicillina G è un prodotto del metabolismo del fungo Penicillium notatum (oggi conosciuto come Penicillium chrysogenum).

Le penicilline sono antibiotici battericidi. Fanno parte di questa classe di farmaci la benzilpenicillina, l'oxacillina, la cloxacillina, la nafcillina, l'ampicillina, l'amoxicillina, la bacampicillina e la carbenicillina.

Cefalosporine

La scoperta della prima cefalosporina - la cefalosporina C - è avvenuta in Italia grazie al medico Giuseppe Brotzu.

La cefalosporina C deriva dal fungo Cephalosporium acremonium (oggi noto come Acremonium chrysogenum) ed è la capostipite della famiglia delle cefalosporine.

Le cefalosporine sono antibiotici ad azione battericida. Fanno parte di questa categoria la cefapirina, la cefalexina, la cefuroxima, il cefotetan, il cefaclor, la cefixima e il ceftibuten.

