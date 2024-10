La scoperta della penicillina è attribuita ad Alexander Fleming che, nel 1928, osservò come le colonie di Penicillium notatum fossero in grado di inibire la crescita batterica. Tuttavia, la benzilpenicillina e la fenossimetilpenicillina furono isolate solamente dieci anni più tardi grazie a un gruppo di chimici inglesi. Da quel momento in poi cominciò il grande sviluppo della ricerca nel campo delle penicilline, nel tentativo di trovare nuovi composti sempre più sicuri ed efficaci. Furono scoperte e sintetizzate migliaia di nuove molecole, alcune delle quali sono impiegate tuttora in terapia.

Resistenza agli antibiotici beta-lattamici

Come agiscono le beta-lattamasi? Quali altri meccanismi causano antibiotico resistenza?

Alcune specie batteriche sono resistenti agli antibiotici beta-lattamici perché sintetizzano particolari enzimi (le β-lattamasi) in grado di idrolizzare - quindi rompere - l'anello beta-lattamico; così facendo, inattivano l'antibiotico impedendogli di svolgere la sua funzione.

Per porre rimedio a questo problema di resistenza, gli antibiotici beta-lattamici possono essere somministrati insieme ad altri composti chiamati inibitori delle β-lattamasi che - come dice lo stesso nome - inibiscono l'attività di tali enzimi.

Esempi di questi inibitori sono l'acido clavulanico che si trova spesso in associazione all'amoxicillina (come, per esempio, nel medicinale Clavulin®), il sulbactam che si trova in associazione ad ampicillina (come, ad esempio, nel medicinale Unasyn®) e il tazobactam che si può trovare in molti medicinali in associazione a piperacillina (come, ad esempio, nel medicinale Tazocin®).

Tuttavia, la resistenza agli antibiotici non è causata solo dalla produzione da parte dei batteri di β-lattamasi, ma può essere provocata anche da altri meccanismi. Questi meccanismi comprendono:

Alterazioni nella struttura dei bersagli degli antibiotici;

Creazione e utilizzo di una via metabolica differente da quella inibita dal farmaco;

Modificazioni della permeabilità cellulare nei confronti del farmaco, in questo modo, si ostacola il passaggio o l'adesione dell'antibiotico alla membrana cellulare batterica.

Purtroppo, il fenomeno dell'antibiotico-resistenza è notevolmente aumentato negli ultimi anni, soprattutto per colpa dell'abuso e del cattivo uso che ne viene fatto.

Pertanto, farmaci così potenti ed efficaci come i beta-lattamici rischiano sempre più di diventare inutili a causa del continuo sviluppo di ceppi batterici resistenti.

