Aneurisma: cos'è? Cause, sintomi, conseguenze e trattamento

Un aneurisma è una dilatazione (o estroflessione) della parete di un'arteria, una vena o del cuore, che si produce come conseguenza di un indebolimento, causato da un trauma o da un'alterazione patologica.

Gli aneurismi arteriosi si manifestano come dilatazioni pulsanti del vaso, associate in genere all'arteriosclerosi (eziologia degenerativa) o a processi infiammatori (a seguito di una malattia infettiva o vascolare). Altre forme, che riguardano soprattutto le arterie cerebrali, sono determinate dalla debolezza congenita o ereditaria della parete arteriosa (per un minor sviluppo della tonaca media del vaso).