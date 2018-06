Prima di poter ricevere l'anestesia cosciente – in genere, qualche giorno prima – il paziente deve sottoporsi ad alcuni controlli medici, per scoprire se sussiste qualche ostacolo alla pratica suddetta; inoltre – ma, in questo caso, in prossimità della procedura che prevede l'utilizzo della sedazione cosciente – dovrà rispettare alcune norme fondamentali per il buon esito della stessa anestesia cosciente e per la propria incolumità.

Controllo Medici: in cosa consistono?

I controlli medici effettuati in previsione dell'anestesia cosciente consistono in:

Esame del sangue ed esame delle urine . Permettono di valutare lo stato di salute generale del paziente (presenza di infezioni, funzione renale ecc.).

. Permettono di valutare lo stato di salute generale del paziente (presenza di infezioni, funzione renale ecc.). Esame obiettivo . È una visita medica di carattere generale, durante la quale il medico valuta, nel paziente, parametri, quali la pressione arteriosa, la temperatura, la frequenza cardiaca ecc.

. È una visita medica di carattere generale, durante la quale il medico valuta, nel paziente, parametri, quali la pressione arteriosa, la temperatura, la frequenza cardiaca ecc. Anamnesi. è l'indagine che permette di stabilire se il paziente sta assumendo farmaci (di particolare interesse sono i farmaci che modificano la coagulabilità del sangue); è allergico a qualche medicinale che potrebbe servire per la sedazione cosciente; è stato sottoposto in passato ad altri tipi di anestesia e, se sì, quali; soffre di una qualche malattia cronica o genetica; ecc.

Di norma, i controlli medici in questione devono avvenire una settimana prima della presunta data dell'operazione in anestesia cosciente, in modo tale che ci sia tutto il tempo per: valutare attentamente i campioni di sangue e urine; apportare modifiche temporanee a eventuali assunzioni farmacologiche; infine, in caso di impedimenti all'anestesia cosciente (es: allergia a un certo farmaco utilizzato per ottenere quest'ultima), discutere delle soluzioni.

Cosa Fare e Cosa Non Fare poco prima dell'Anestesia Cosciente

Nel giorno in cui avrà luogo la procedura in sedazione cosciente, il paziente dovrà: