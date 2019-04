In determinate circostanze, l'esame obiettivo condotto dall'andrologo può comprendere una manovra diagnostica nota come esplorazione rettale digitale della prostata (ERD).

L'esplorazione rettale digitale della prostata è l'esame diagnostico più semplice e veloce per controllare lo stato di salute della prostata; in termini pratici, questo test prevede che l'andrologo, munito di un guanto in lattice opportunamente lubrificato, introduca il dito indice nell'ano del paziente ed esegua la palpazione della ghiandola prostatica e dei tessuti circostanti, attraverso la parete interna del retto.