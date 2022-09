Andatura di Trendelenburg: cause e rimedi

L'andatura di Trendelenburg è un problema di deambulazione che costringe chi ne soffre a compiere un visibile movimento laterale mentre cammina, causato dai muscoli abduttori dell'anca e dei glutei troppo deboli e per questo non in grado di sostenere il peso corporeo durante i movimenti. Chi sviluppa l'andatura di Trendelenburg dà l'impressione di zoppicare o perdere il passo ma in molti casi non si tratta di una condizione grave e può essere curata attraverso esercizi mirati o terapia fisica.

Cause dell’andatura di Trendelenburg I motivi che possono portare una persona a sviluppare l'andatura di Trendelenburg sono diversi. Se è momentanea spesso si presenta dopo lo svolgimento di esercizi di rafforzamento dei glutei e deriva dallo sforzo eccessivo che coinvolge anche gli adduttori dell'anca. In questo caso solitamente scompare di pari passo con la sparizione dell'infiammazione muscolare che l'ha determinata. Questa andatura può comparire anche dopo un intervento di sostituzione totale dell'anca, che prevede l'incisione, e il possibile indebolimento, del muscolo gluteo medio. La debolezza muscolare all'origine del problema può anche derivare da: danni o disfunzioni ai nervi, specialmente quelli che attraversano i muscoli glutei minimi e medi;

osteoartrite, un tipo di artrite che si verifica quando la cartilagine articolare inizia a logorarsi;

poliomielite, una condizione che indebolisce i muscoli;

disostosi cleidocranica, una condizione presente dalla nascita che può causare uno sviluppo improprio delle ossa;

distrofia muscolare, una condizione che determina l'indebolimento dei muscoli e delle ossa nel tempo.

Sintomi Quando si cammina normalmente una gamba si muove in avanti e l'altra rimane ferma, così da mantenere il corpo in equilibrio. Il sintomo principale dell'andatura Trendelenburg è proprio una variazione di questo schema naturale, e più nello specifico il fatto che in una persona con questo problema quando una gamba si muove in avanti, l'anca si abbassa e si sposta verso l'esterno. Questo si verifica perché l'abduttore dell'anca dell'altra gamba è troppo debole per sostenere il tuo peso. Se avviene, per mantenere l'equilibrio ed evitare di inciampare ci si può inclinare leggermente all'indietro o di lato ma può essere anche utile sollevare il piede più in alto da terra ad ogni passo.

Come viene diagnosticata Il più delle volte il movimento anomalo dell'anca durante un'oscillazione di una o entrambe le gambe può fornire al medico prove sufficienti per diagnosticare un'andatura di Trendelenburg. Allo specialista, infatti, spesso basta guardare una persona camminare per capire se la sua andatura sia corretta o meno ma in caso l'anomalia non sia così evidente può anche avvalersi di un test di Trendelenburg che prevede semplicemente di sollevare una gamba per almeno 30 secondi. Non riuscire a mantenere i fianchi paralleli al suolo mentre si compie questo esercizio, potrebbe essere un campanello d'allarme. Infine, per identificare le cause di debolezza nel gluteo minimo o medio si possono anche utilizzare i raggi X.