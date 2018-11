Anchilosi: Cos'è? Cause, Sintomi Associati, Diagnosi e Terapia

Tra i trattamenti utili alla gestione terapeutica dell'anchilosi, figurano rimedi conservativi, quali per esempio riposo, applicazione di ghiaccio e fisioterapia, e rimedi chirurgici, come per esempio interventi per il ricostruzione di legamenti lesionati, procedure per il ripristino della cartilagine lesa, operazioni per la separazione di superfici ossee fuse tra loro contro natura e interventi per la ricostituzione di tendini lesionati.