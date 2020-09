Anca: Anatomia, Funzione e Movimenti

Cos'è

Articolazione dell’Anca: Cos’è

L'anca è l'articolazione sinoviale pari che congiunge l'arto inferiore al cingolo pelvico (o, se si preferisce, bacino); questa articolazione, infatti, costituisce il punto d'unione tra la testa del femore (l'osso della coscia) e l'acetabolo dell'osso iliaco (un osso del bacino).

L'anca è un esempio di enartrosi; conosciute anche come diartrosi a sfera, le enartrosi sono articolazioni dotate di notevole mobilità, che si caratterizzano per il perfetto incastro di una superficie articolare a forma di palla sferica in una superficie articolare concava altrettanto sferica.

L'anca è anche nota con i nomi di "articolazione coxo-femorale" e "articolazione femoro-acetabolare".

Nel corpo umano, un'articolazione molto simile all'anca, in quanto è sempre un'enartrosi, è l'articolazione gleno-omerale della spalla.