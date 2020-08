Anatomia dell'Addome: Organi e Muscoli

L'addome racchiude al proprio interno, in uno spazio chiamato cavità addominale, importanti organi degli apparati digestivo e urinario, dei sistemi endocrino e linfo-ematopoietico; sempre all'interno della cavità addominale, inoltre, ospita, vasi sanguigni e strutture nervose. L'addome è fornita di un'importante muscolatura, che contiene e protegge i visceri interni, stabilizza il bacino , protegge la colonna vertebrale da movimenti pericolosi e contribuisce alla postura .

Nel linguaggio colloquiale, l'addome è conosciuto anche come ventre o pancia .

Entro i suoi confini, l'addome comprende la cavità addominale , entro la quale risiedono importanti organi, e il tratto lombare della colonna vertebrale ; inoltre, ospita i muscoli addominali , i quali non solo contengono i visceri ma contribuiscono anche alla postura, all'equilibrio e alla stabilità del sopraccitato tratto di colonna vertebrale.

A definire il margine superiore del bacino, invece, sono l' osso pubico (o pube ), anteriormente, l' osso sacro , posteriormente, e le creste iliache dell' ilio , lateralmente; volendo semplificare anche in questo caso, è il cosiddetto bordo pelvico , cioè quella linea immaginaria orizzontale che decorre dall' articolazione lombo-sacrale alla sinfisi pubica , passando per la linea arcuata dell'ilio e la cresta pettinea del pube.

Suddivisione

Suddivisioni Anatomiche dell’Addome

In anatomia umana, esistono due suddivisioni puramente immaginarie dell'addome: la suddivisione in quadranti e la suddivisione in regioni.

Queste due suddivisione si devono, fondamentalmente, a ragioni pratiche e didattiche: aiutano, infatti, medici e studenti a descrivere la posizione degli organi addominali o la sede, ovviamente in zona addominali, di eventuali dolori, gonfiori e altri disturbi.

Per approfondire:

Quadranti Addominali

Shutterstock

La suddivisione in quadranti separa l'addome in quattro aree identiche di forma quadrata, due superiori e due inferiori, chiamate:

Quadrante superiore destro (alla sinistra di chi osserva l'addome),

(alla sinistra di chi osserva l'addome), Quadrante superiore sinistro (alla destra dell'osservatore),

(alla destra dell'osservatore), Quadrante inferiore destro (alla sinistra dell'osservatore) e

(alla sinistra dell'osservatore) e Quadrante inferiore sinistro (alla destra dell'osservatore).

La suddivisione in quadranti nasce dal tracciamento, sull'addome, di due linee immaginarie perpendicolari tra loro, una verticale e una orizzontale, che si incontrano a livello dell'ombelico.

L'immagine riportata a fianco rappresenta sicuramente un aiuto alla comprensione di quanto appena descritto.

Regioni Addominali

Shutterstock

La suddivisione in regioni separa l'addome in 9 aree disposte in modo tale da formare una griglia 3x3.

Partendo dall'alto e procedendo da sinistra verso destra (per chi osserva), queste 9 aree – che prendono il nome generico regioni – sono:

Ipocondrio destro , epigastrio e ipocondrio sinistro ;

, e ; Regione lombare destra , regione ombelicale e regione lombare sinistra ;

, e ; Fossa iliaca destra (o regione inguinale destra), ipogastrio e fossa iliaca sinistra (o regione inguinale sinistra).

Come è facile intuire, la suddivisione in regioni trae origine dal tracciamento, sull'addome, di due piani orizzontali e due piani verticali perpendicolari tra loro.

Come nel caso della suddivisione in quadranti, l'immagine riportata a fianco aiuta a comprendere al meglio la disposizione delle varie regioni addominali.