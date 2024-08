Amiloidosi: cos'è? Sintomi, cause e quali sono le terapie

Cos'è l'amiloidosi? Amiloidosi è il termine usato per definire un gruppo di malattie caratterizzate dall'accumulo, spesso in sede extracellulare, di un materiale proteico fibrillare, definito come amiloide. Le fibrille amiloidi insolubili formano depositi particolarmente stabili a livello di numerosi tessuti e organi, compromettendone nel tempo la funzione.

Amiloidosi: cause Quali sono le cause dell'amiloidosi? L'amiloidosi deriva da disordini della struttura secondaria delle proteine (con configurazione a foglietto β-ripiegato). In condizioni normali, infatti, le proteine sono sintetizzate in una stringa lineare di aminoacidi, la quale, ripiegandosi, assume una conformazione spaziale specifica (protein folding). Grazie alla sua struttura, quindi al corretto ripiegamento proteico, la proteina è in grado di svolgere le funzioni fisiologiche per la quale è deputata. Le proteine amiloidi derivano da un precursore elaborato dalle cellule in modo incorretto (a causa del "misfolding"). Le proteine che formano le fibrille sono diversificate in base a dimensioni, sequenza amminoacidica e struttura nativa, ma diventano aggregati insolubili che sono simili nella struttura e nelle proprietà. I precursori delle fibrille sono rappresentati da molecole primarie (esempio: catena leggera delle immunoglobuline, β2-microglobulina, apolipoproteina A1 ecc.) o da prodotti che riflettono un'alterazione nella sequenza aminoacidica. L'aberrante struttura secondaria predispone alla formazione delle fibrille, le quali possono depositarsi localmente in tessuti e organi e portare alla compromissione della loro normale funzione fisiologica. Sono stati individuati più di 20 diversi precursori proteici che possono assumere una conformazione amiloide, motivo per cui esistono molti diversi tipi di amiloidosi. In base alla localizzazione dei depositi amiloidi, la malattia può essere distinta in: Forma localizzata : confinata ad un particolare organo o tessuto (cuore, reni, tratto gastrointestinale, sistema nervoso e derma) e, di solito, è meno grave delle forme sistemiche (diffuse). Ad esempio, l'amiloidosi può colpire solo la pelle, causando depigmentazione e/o prurito. Un particolare tipo di proteina amiloide è stata riscontrata anche nel cervello di pazienti con malattia di Alzheimer. L'amiloidosi localizzata è tipica della senescenza e di pazienti affetti da diabete di tipo 2 (dove proteina si accumula nel pancreas).

Forma sistemica: i depositi di amiloide sono presenti in vari organi e, generalmente, riconoscono l'origine neoplastica, infiammatoria, genetica o iatrogena. L'amiloidosi sistemica è spesso molto grave: danneggia comunemente cuore, reni, intestino e nervi, causando progressiva insufficienza d'organo.

Chi è più a rischio? Quali sono i fattori di rischio per l'amiloidosi? Le persone con il seguente profilo presentano un aumentato rischio di sviluppare l'amiloidosi: Sesso maschile: l'amiloidosi colpisce prevalentemente i soggetti di sesso maschile;

Pazienti con età superiore ai 60 anni;

Disordini che interessano le plasmacellule (mieloma multiplo, linfoma, gammopatia monoclonale o macroglobulinemia di Waldenström);

Malattia cronica infettiva o infiammatoria (come artrite reumatoide, malattia infiammatoria intestinale, febbre mediterranea familiare o la spondilite anchilosante);

Dialisi a lungo termine;

Mutazioni genetiche che influenzano la conformazione delle proteine.

Diagnosi La diagnosi di amiloidosi è definita mediante biopsia, esaminando un piccolo campione di tessuto al microscopio. Quali esami fare per amiloidosi? L'accumulo di grandi quantità di amiloide può alterare il normale funzionamento di molti organi. La diagnosi di amiloidosi può essere molto impegnativa, in quanto i sintomi sono spesso generici. Tuttavia, i medici possono sospettare un'amiloidosi quando: Diversi organi presentano un deficit funzionale;

Si verifica ritenzione di liquidi, con conseguente edema, a livello dei tessuti;

Si verifica un inspiegabile sanguinamento, in particolare nella pelle (ecchimosi, porpora ecc.). Al fine di escludere altre condizioni, il medico può iniziare conducendo: Esame fisico (per rilevare i segni clinici del coinvolgimento d'organo);

Analisi del sangue e delle urine (per riscontrare la proteina fibrillare coinvolta). La diagnosi può essere confermata definitivamente mediante biopsia ed esame microscopico del campione prelevato e processato con colorazione al rosso congo. In alcuni pazienti, in cui si sospetta amiloidosi, può essere realizzata una biopsia a livello del cuscinetto adiposo periombelicale. In alternativa, i medici possono eseguire la stessa procedura prelevando un campione renale, rettale o cutaneo. Dopo la diagnosi, il medico può programmare ulteriori esami periodici per controllare i livelli delle sostanze correlate, la dimensione e la posizione dei depositi di amiloide, il decorso della malattia e gli effetti del trattamento.