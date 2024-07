L'Amazon Prime Day è diventato uno dei due eventi imperdibili insieme al Black Friday, in cui Amazon offre ai suoi clienti sconti e offerte eccezionali. La principale distinzione tra il Prime Day e il Black Friday è che il primo è riservato esclusivamente ai clienti Prime di Amazon, coloro che hanno sottoscritto questo servizio premium che include vantaggi come la consegna in un giorno e l'accesso a Prime Video, oltre ad altre offerte esclusive. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Prime Day 2024.

Quali sono le date dell'Amazon Prime Day? Quest'anno, l'Amazon Prime Day è di nuovo un evento estivo che si terrà a luglio. Le date ufficiali sono state annunciate: il Prime Day di Amazon è previsto per il 16 e 17 luglio 2024. Si tratta di due giorni pieni di offerte, sconti e promozioni lampo da non perdere! Non sorprende questa scelta di estendere il Prime Day su due giorni, poiché Amazon tende sempre più a prolungare le promozioni, adattandole alle esigenze del momento.

Come partecipare al Prime Day di Amazon? Prima regola del Prime Day 2024: iscriversi a un account Amazon Prime. Amazon Prime Day: Perché non vedo lo sconto? Se nell'articolo o sul sito Amazon non visualizzi il prezzo scontato accanto al bottone per acquistare il prodotto, ma il prezzo è pieno, non ti scoraggiare: seguendo il link e atterrando su Amazon troverai il prezzo in offerta! Questo ovviamente se, e solo se, sei già abbonato ad Amazon Prime I clienti Amazon Prime avranno l'opportunità di acquistare prodotti in offerta da grandi marchi e partner di vendita, comprese molte piccole e medie imprese. Durante tutto il Prime Day, saranno disponibili offerte in tutte le categorie, come salute e benessere, moda, elettronica, giochi e articoli per la casa, bellezza, offrendo grandi opportunità di risparmio su numerosi prodotti. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la sezione Amazon Prime Day 2024 Grazie al badge Piccola Azienda, i clienti Amazon Prime potranno supportare le piccole e medie imprese e gli artigiani scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti all'interno della vetrina Amazon dedicata. Per saperne di più e per acquistare, i clienti possono visitare amazon.it/pmi. L'Amazon Prime Day è una strategia intelligente per risparmiare puntando comunque su prodotti di qualità. E per prepararsi ai due giorni di super sconti, Amazon ha pensato a delle offerte anticipate che vale la pena considerare!