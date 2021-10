Amaxofobia: cos’è la paura di guidare e come vincerla

Amaxofobia non è un termine molto noto ma esiste e identifica la paura persistente e invalidante di guidare un automezzo, che può concretizzarsi sia al momento stesso della guida sia preventivamente, al pensiero di mettersi al volante. Nella classificazione scientifica dei disturbi mentali, l'amaxofobia è definita come fobia specifica del sottotipo situazionale. Questa tipologia per essere clinicamente significativa deve durare almeno 6 mesi consecutivi, essere accompagnata da significative reazioni fisiche e psicologiche riconducibili allo stress, minare in modo massiccio la vita sociale o lavorativa della persona colpita e essere definita come una paura irrazionale e sproporzionata verso la situazione specifica. Tale fobia interessa uomini e donne in egual misura e non è più presente in una fascia d'età piuttosto che in un'altra.

Come si manifesta la paura di guidare Questa fobia si manifesta in diversi modi e toccando più livelli: emotivo, del pensiero, fisiologico e del comportamento. Il livello emotivo comporta ansia e preoccupazione intensa alla sola idea di dover guidare. Questo meccanismo sfocia poi nel pensiero, ovvero nella creazione di fantasie negative prima ancora di salire in auto. A livello fisiologico invece, l'Amaxofobia può comportare alcuni di questi sintomi: tachicardia, senso di vertigine, sudorazione eccessiva, senso di confusione, tensione muscolare, nodo alla gola, aumento del ritmo respiratorio o respiro affannoso, sensazione di mancanza d'aria, disturbi gastrici o urinari, dissenteria, sudorazione eccessiva e attacchi di panico con paura di svenire o di morire. Mettere in atto strategie volte a evitare il problema, infine, rientra nelle manifestazioni comportamentali. Possibili origini psicologiche La paura di guidare e di avere il controllo di un mezzo è molto spesso associata ad altre caratteristiche tipiche di una personalità immatura come insicurezza, mancanza di autostima e scarsa o nulla fiducia nelle proprie capacità. Chi soffre di Amaxofobia infatti è frenato da una sensazione di immobilità fisica e psicologica che spesso affonda le radici in un conflitto irrisolto tra autonomia e dipendenza e in una mancata emancipazione dalla famiglia d'origine. L'automobile infatti consente di spostarsi senza bisogno di chiedere aiuto a nessuno e di sviluppare la propria affermazione di sé. Guidare quindi, se da un lato simboleggia la libertà di muoversi in autonomia, dall'altro può essere vissuto anche come un atto che porti a novità ed incognite che proprio perché sconosciute diventano spaventose e da temere, un salto nel buio lontano dalle protezioni genitoriali.

Tipologie più diffuse L'Amaxofobia non è universale ma si concretizza sotto forme diverse. Queste le più comuni. Paura di guidare in autostrada Questa paura si manifesta spesso con forte ansia, tachicardia, tremori e mancanza di aria ed è scaturita il più delle volte dall'idea di non tenere sotto controllo i tanti fattori esistenti quando si guida in autostrada, come velocità minime e massime da tenere e presenza di altre auto e di camion che viaggiano a ritmo sostenuto. Paura di guidare in galleria Chi manifesta questa fobia ha il terrore di entrare nei tunnel e di rimanerne intrappolato. Questa paura sviluppa meccanismi simili alla claustrofobia e genera la sensazione di assenza di una via d'uscita dalla galleria. I sintomi di tale tipologia sono sensazione di mancanza d'aria, vertigini, tachicardia e sudorazione. Paura di guidare di notte La paura di guidare di notte ha origini molto simili a quella del buio nei bambini ed è dovuta in buona parte all'idea che non vedere bene limiti le proprie possibilità e capacità di azione. Si tratta di una tipologia piuttosto comune, soprattutto se ci si trova di fronte una strada senza illuminazione da percorrere per la prima volta.