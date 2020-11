Amantadina: Cos'è, Come si Assume, Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è l'Amantadina e Caratteristiche generali L'amantadina è un principio attivo conosciuto per la sua azione antivirale; tuttavia, essa non viene impiegata per il trattamento delle infezioni sostenute da virus. Difatti, questo principio attivo si è mostrato efficace nel trattamento del morbo di Parkinson e, attualmente, il suo impiego è approvato solo in quest'ambito. Shutterstock Amantadina - Struttura Chimica L'amantadina, infatti, appartiene al gruppo dei cosiddetti farmaci dopaminergici. In commercio la si può trovare in forma di compresse o soluzione orale all'interno di medicinali aventi nome commerciale Mantadan® e Amantadina Cloridrato Ethypharm®. Tali medicinali, per poter essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). Essendo classificati come farmaci di fascia C, il loro costo è a totale carico del cittadino.

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche dell'Amantadina L'utilizzo dell'amantadina è indicato per il trattamento di: Morbo di Parkinson;

Parkinsonismi;

Bradipsichismi dell'età involutiva, anche su base arteriosclerotica, con o senza segni di interessamento extrapiramidale (interessamento dell'area del sistema nervoso che controlla il movimento).

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Amantadina Prima di cominciare il trattamento con amantadina e per tutta la durata dello stesso, i pazienti devono sottoporsi a elettrocardiogramma (ECG) per determinare la loro funzionalità cardiaca. I pazienti che soffrono di patologie cardiovascolari devono essere costantemente monitorati per tutta la durata del trattamento con amantadina. Qualora, insieme all'amantadina, si stiano assumendo anche farmaci neurolettici, il trattamento con amantadina non deve essere interrotto bruscamente a causa della possibile insorgenza della sindrome neurolettica maligna. Va usata molta cautela nella somministrazione di amantadina in pazienti affetti da disturbi renali. L'assunzione di amantadina potrebbe favorire la comparsa di convulsioni, soprattutto in individui che ne hanno sofferto in passato. Nota Bene Poiché non vi sono sufficienti dati sulla sicurezza d'uso dell'amantadina nei pazienti pediatrici, l'utilizzo del farmaco nei bambini non è raccomandato.

L'utilizzo di amantadina può alterare la capacità di guidare veicoli e/o di utilizzare macchinari, perciò va usata molta cautela. Per ulteriori e pià approfondite informazioni circa le avvertenze e le precauzioni d'uso dell'amantadina, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del medcicinale che si deve assumere. In caso di dubbi, consultare il medico.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra l'Amantadina e Altri Farmaci Durante il trattamento con amantadina non si dovrebbero assumere altri farmaci che hanno la capacità di alterare l'elettrocardiogramma. Fra questi farmaci, ricordiamo: Alcuni farmaci antiaritmici;

Alcuni farmaci antipsicotici, come, ad esempio, clorpromazina, aloperidolo, ziprasidone o pimozide;

Alcuni tipi di antidepressivi triciclici e tetraciclici, come ad esempio l'amitriptilina;

Alcuni antistaminici, come l'astemizolo;

Alcuni tipi di antibiotici, come eritromicina, claritromicina e sparfloxacina;

Antifungini azolici;

Budipina, un altro farmaco utilizzato nel trattamento della malattia di Parkinson;

Alofantrina, un farmaco antimalarico;

Cotrimossazolo e pentamidina, farmaci antibatterici;

Bepridil, un farmaco utilizzato per il trattamento dell'angina pectoris. L'assunzione concomitante di amantadina e di farmaci anticolinergici può far sì che si verifichi un aumento degli effetti collaterali indotti da questi ultimi. Quando somministrata contemporaneamente all'amantadina, la memantina (un farmaco impiegato nel trattamento del morbo di Alzheimer) può aumentare l'attività e, di conseguenza, gli effetti collaterali dell'amantadina stessa. L'uso concomitante di diuretici e di amantadina dovrebbe essere evitato, poiché i diuretici riducono l'eliminazione di amantadina dall'organismo con il possibile rischio di raggiungere concentrazioni ematiche tossiche. In qualsiasi caso, prima di iniziare ad assumere l'amantadina è assolutamente necessario informare il medico se si stanno assumendo, se sono stati assunti da poco o si ha intenzione di assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. Amantadina con Alcol Poiché l'amantadina riduce la tolleranza all'alcool, l'utilizzo di alcolici durante la terapia con il farmaco deve essere evitato.

Come Agisce Come Funziona l'Amantadina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Nel trattamento del morbo di Parkinson e disturbi simili, l'amantadina risulta efficace grazie alla sua capacità di aumentare il segnale della dopamina, uno dei neurotrasmettitori presenti nell'organismo.

Più precisamente, l'amantadina esercita un'azione di agonista diretta sul recettore dopaminergico striatale. Dagli studi condotti è emerso che il principio attivo aumenta la concentrazione extracellulare di dopamina, sia incrementando il rilascio di questo neurotrasmettitore che inibendone la ricaptazione nei neuroni pre-sinaptici. Oltre a ciò, a concentrazioni terapeutiche, l'amantadina inibisce il rilascio di acetilcolina mediato dal recettore NMDA e può quindi indurre effetti anticolinergici. Inoltre, essa mostra effetti sinergici con L-dopa. Per quanto riguarda l'azione antivirale, invece, l'amantadina svolge questa azione inibendo una delle prime fasi della replicazione dei virus. Più nel dettaglio, il principio attivo è in grado di inibire la penetrazione dell'RNA del virus all'interno della cellula ospite, così facendo, questo non è più in grado di replicarsi. Tuttavia, ricordiamo ancora una volta che l'unica indicazione terapeutica approvata dell'amantadina rigurada il trattamento di morbo di Parkinson, parkinsonismi e bradipsichismi.

Dosaggio e Modo d'uso Come si assume l'Amantadina e in quale Dose? L'amantadina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse o soluzione orale. La dose di amantadina che deve essere assunta e la durata del trattamento devono essere stabilite dal medico in funzione del tipo di patologia da trattare, in funzione della risposta del paziente alla terapia e in funzione delle sue condizioni di salute. Generalmente, la dose di amantadina abitualmente utilizzata per il trattamento del morbo di Parkinson, dei parkinsonismi e dei bradipsichismi dell'età senile, è di 200 mg di farmaco da assumersi in due dosi frazionate. I pazienti anziani e i pazienti con ridotta funzionalità renale potrebbero necessitare di un aggiustamento della dose di amantadina abitualmente somministrata. Ad ogni modo, ribadiamo l'importanza di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal medico e alle istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. In caso di dubbi, contattare il medico.

Gravidanza e Allattamento L'Amantadina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'amantadina non deve essere utilizzata durante la gravidanza. L'amantadina viene escreta nel latte materno, pertanto, anche le madri che allattano al seno non dovrebbero utilizzare il principio attivo in questione. Se la terapia con il farmaco risulta assolutamente necessaria per la madre, il neonato deve essere tenuto sotto stretta sorveglianza per individuare l'insorgenza di possibili effetti collaterali, quali eruzioni cutanee, vomito e ritenzione urinaria. Tuttavia, potrebbe essere più opportuno sospendere l'allattamento al seno.