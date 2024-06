Alzheimer: quali sono le terapie per i sintomi comportamentali?

Ecco, per punti chiave, quali sono le strategie non farmacologiche utili a controllare i sintomi comportamentali del malato di Alzheimer:

Le strategie non farmacologiche andrebbero attuate sempre per prime.

Terapie farmacologiche

Alzheimer e sintomi comportamentali: quando ricorrere ai farmaci?

Se il paziente con Alzheimer non risponde o risponde poco alle terapie non farmacologiche, sussistono le condizioni per ricorrere ai farmaci.

In linea generale, le terapie farmacologiche sono indicate in presenza di sintomi comportamentali gravi o nel caso in cui c'è il rischio che il paziente sia pericolosa per gli altri.

Sebbene alcuni farmaci assicurino buoni risultati, i medicinali per la sintomatologia comportamentale dell'Alzheimer vanno usati con estrema attenzione, perché possono avere diversi effetti collaterali.

Le terapie farmacologiche non rappresentano un'alternativa a quelle non farmacologiche; quest'ultime, infatti, andrebbero mantenute per sempre, anche perché fortificano gli effetti dei medicinali.

Di seguito, l'articolo riporta una serie di farmaci approvati dall'FDA per la gestione dei sintomi comportamentali indotti dall'Alzheimer.

Uso corretto dei farmaci per i disturbi comportamentali dell'Alzheimer: principi guida Conoscere rischi e benefici del farmaco. Prima di somministrare qualche medicinale, il medico curante dovrebbe mettere a rapporto i rischi e i benefici del trattamento.

Prendere di mira un sintomo specifico. Evidenze suggeriscono che un'azione mirata su un sintomo aiuta a migliorare altri sintomi.

Partire da dosi basse e osservare gli effetti.

Farmaci approvati per i disturbi del sonno

In caso di disturbi del sonno indotti dall'Alzheimer, il farmaco approvato e dimostratosi efficace è il suvorexant. Questo medicinale funziona bloccando l'attività di un messaggero chimico coinvolto nel ciclo sonno-veglia.

Farmaci approvati contro l’agitazione e il nervosismo

Nei malati di Alzheimer, per trattare l'agitazione, trovano impiego diversi antipsicotici; solo uno di questo, però, è approvato dalla FDA: si tratta del brexpiprazolo.

Il brexpiprazolo fa parte degli antipsicotici atipici, i quali hanno come bersaglio le vie chimiche della serotonina e della dopamina presenti nel cervello.

Per gli antipsicotici non approvati, la FDA richiede che il foglietto illustrativo riporti un'avvertenza di sicurezza indicante che il farmaco è stato associato a un aumentato rischio di morte nei pazienti anziani con psicosi correlata all'Alzheimer.

Farmaci antidepressivi per umore basso e irritabilità

Contro l'umore basso e l'irritabilità associati all'Alzheimer, trovano impiego diversi antidepressivi, tutti non approvati ma comunque utilizzabili per uno scopo diverso (in questi casi, si usa anche l'espressione "off label").

Farmaci ansiolitici per ansia, irrequietezza e comportamento verbalmente distruttivo

Nei malati di Alzheimer che mostrano ansia, irrequietezza e comportamento verbalmente distruttivo, è possibile ricorrere ad alcuni ansiolitici, tra cui:

Altri antipsicotici per allucinazioni, deliri, aggressività e agitazione

Altri antipsicotici somministrabili per gestire agitazione, nervosismo, mania ecc. nel malato di Alzheimer sono: