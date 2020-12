Il nuovo studio sull'Alzheimer

Sembra esserci un'importante novità per quanto riguarda lo studio dell'Alzheimer e la conseguente ricerca: in alcune persone sarebbe presente un meccanismo di difesa innato che permette di resistere alla neuro degenerazione causata da questa malattia, attivando una risposta cerebrale antiossidante.

A scoprirlo sono stati tre team di ricercatori che hanno collaborato nella realizzazione dello studio "Oxidative damage and antioxidant response in frontal cortex of demented and non-demented individuals with Alzheimer's neuropathology", pubblicato sul prestigioso The Journal of Neuroscience.

Le equipe coinvolte nella ricerca provengono dall'University of Texas Medical Branch, dall'Oregon Health & Science University e dall'Università degli Studi di Roma Tre.