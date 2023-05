Alzheimer e demenza: differenze e come riconoscerli

Quando ci si trova di fronte a una persona non più giovanissima che manifesta difficoltà a formulare le parole correttamente, a concentrarsi, a orientarsi negli spazi o a riconoscere le persone care, è molto probabile che si tratti di problemi cognitivi riconducibili a determinate patologie.

La più nota di questo tipo è l'Alzheimer ma non è la sola. In diversi casi, infatti, i sintomi possono essere riconducibili alla demenza senile o ad altri problemi.

Anche se si tratta di eventi diversi non sempre è semplice capire di quale si tratti ma riconoscere cosa ci sia all'origine dei comportamenti che si riscontrano nel soggetto è molto importante per sapere come muoversi e a chi rivolgersi per diagnosi precise e puntuali.

Ecco le differenze principali tra Alzheimer e Demenza.