Aloperidolo: a cosa serve, effetti collaterali, come funziona

L'aloperidolo è disponibile in diversi farmaci adatti alla somministrazione orale e parenterale per la dispensazione dei quali è necessario presentare apposita ricetta medica.

Fu sintetizzato negli anni '50 dal ricercatore Paul Janssen e fu introdotto in Europa per il trattamento delle psicosi nel 1958.

Il dosaggio somministrato è strettamente individuale e deve essere stabilito dal medico in funzione della gravità della patologia e in funzione della dose orale di aloperidolo che era necessaria al mantenimento del paziente prima di iniziare il trattamento con l'aloperidolo decanoato.

Il farmaco viene iniettato per via intramuscolare ogni 4 settimane, in questo modo si ottiene la stessa efficacia terapeutica che si otterrebbe con la somministrazione quotidiana di aloperidolo per via orale .

L'aloperidolo decanoato è un derivato dell'aloperidolo introdotto come formulazione ritardo il cui uso è riservato a quei pazienti con malattie psichiatriche precedentemente trattati con aloperidolo per uso orale.

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con aloperidolo in qualsiasi sua forma farmaceutica (per uso orale o per uso parenterale ), è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nei soprastanti elenchi - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

Di seguito saranno riportati solo alcuni degli effetti indesiderati che possono manifestarsi in seguito all'assunzione dell'aloperidolo; per informazioni più dettagliate consultare il medico e il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.

Come qualsiasi altro farmaco, anche l'aloperidolo può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione dei farmaci, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

Non esiste un antidoto specifico in caso di sovradosaggio da aloperidolo.

I sintomi che si possono manifestare in caso di sovradosaggio da aloperidolo consistono in un'esacerbazione degli effetti collaterali, fra questi ricordiamo: gravi reazioni extrapiramidali, ipotensione e sedazione.

Come si usa e posologia

Come somministrare Aloperidolo?

L'aloperidolo è disponibile per la somministrazione orale, sotto forma di compresse e gocce orali, e per la somministrazione intramuscolare, in forma di soluzione iniettabile.