Allergie stagione autunnale: le nuove forme, sintomi, rimedi

Introduzione Il cambiamento climatico e l'innalzamento delle temperature fanno sì che la stagione autunnale possa essere equiraparabile a quella primaverile. In tal senso, anche per chi soffre di allergia potrebbero esserci disturbi legati ai pollini. Per tali ragioni i pollini potrebbero essere prodotti dalle piante per tutto l'anno, con un aumento anche del 200% del totale nell'arco di pochi decenni. Il problema riguarda un numero considerevole di persone: parliamo di oltre 10 milioni di italiani che soffrono di allergia, e quest'ultima potrebbe anche peggiorare con sintomi più acuti, persistenti e duraturi. L'allarme è stato confermato anche dalla Società Italiana di Allergologia, Asma, e Immunologia Clinica (SIAAIC) durante l'annuale congresso tenutosi a Verona, dove diversi specialisti hanno proprio posto l'accento sugli effetti dei cambiamenti climatici in ambito allergologico. Allergia: cos'è? Per allergia s'intende, in generale, una reazione anomale del sistema immunitario quando entra a contatto con sostanze o elementi che provocano tale reazione, ossia con gli allergeni presenti nell'ecosistema o nell'ambiente. Nei soggetti allergici, il contatto e l'esposizione a e con tali sostanze scatena una violenta reazione, con rilascio di un'elevata quantità di istamina, che è la principale responsabile delle risposte infiammatorie e allergiche, e di conseguenza anche di un alto numero di immunoglobuline E (IgE). La reazione infiammatoria e i sintomi caratterizzanti dell'allergia compaiono a carico di differenti organi e apparati come: il polmone

la pelle

gli occhi

il naso".

Sintomi allergia pollini autunnali rinite

starnuti continui

congestione nasale

congiuntivite con occhi arrossati che lacrimano

maggiore sensibilità alla luce.

dermatite

orticaria, con prurito intenso.

l'asma, con comparsa di broncospasmo

dispnea (mancanza d'aria)

sensazione di costrizione toracica

tosse con frequenti risvegli notturni A causa delle sempre più rfrequenti anomalie climatiche anche la sintomatologia delle allergie evolve e muta. Prima di tutto aumentano i soggetti che soffrono di allergia rispetto a quelli che normalmente presentano sintomi in primavera. Stado così le cose 10 milioni di italiani rischiano di soffrire di allergia 10 mesi l'anno, oltretutto manifestando sintomi più severi. Le terapie, inoltre, dovranno essere anche praticate per lungo tempo.

Allergia autunnale: cause Gli esperti hanno sottolineato come il cambiamento climatico abbia portato ad un progressivo allungamento e aggravamento delle pollinosi che oggi tendono ad abbracciare nquasi l'intero arco dei 12 mesi. Non è solo l'autunno a destabilizzare e scombussolare il calendario dei pollini, perché si prevedono fioriture primaverili anticipate e pollinazioni invernali prolungate. Da una stima sembra che le allergie potrebbero manifestarsi quaranta giorni prima in primavera e prolungarsi per tre settimane in autunno per quella che sta diventando l'allergia ai pollini fuori stagione.