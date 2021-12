Cosa sono le allergie invernali e come fronteggiarle

A volte si compie l'errore di credere che le allergie non alimentari si presentino solo o prevalentemente in primavera e nelle stagioni più calde ma non è così. Esistono infatti allergie costanti, che teoricamente si manifestano tutto l'anno ma essendo scatenate da fattori presenti soprattutto negli spazi chiusi, in inverno si acutizzano. Per questo sono note come allergie invernali.

Cosa scatena le allergie invernali I sintomi di una allergia invernale solo molti simili a quelli di un'allergia stagionale ma sono scatenati da allergeni diversi e sempre indoor. I più comuni sono particelle di polvere nell'aria, acari della polvere, peli di animali domestici, muffa ed escrementi di scarafaggio. Il modo migliore per alleviare i sintomi dell'allergia è adottare misure preventive che evitino la loro comparsa ma una volta individuato l'allergene responsabile del disagio esistono azioni successive che possono mitigarne l'effetto. Acari della polvere L'habitat naturale degli acari della polvere è un ambiente caldo e umido e proprio per questo si trovano soprattutto nella biancheria da letto e sulle superfici di mobili e tappeti. Peli di animali domestici Se si vive con un animale domestico come un cane o un gatto, il suo pelo può depositarsi ovunque ma è molto probabile che la concentrazione maggiore sia su divano o altri spazi dedicati al relax, quindi è fondamentale monitorare tali aree. Muffa Il clima umido può favorire la crescita di muffe, di conseguenza i luoghi più critici ai quale prestare attenzione sono bagni, scantinati e superfici sotto dei lavandini. Escrementi di scarafaggi Briciole e aree scure e umide come gli armadietti della cucina, i lavelli o la zona dietro gli elettrodomestici possono attirare scarafaggi e altri insetti in casa. Per evitarlo cercare di non lasciare mai avanzi di cibo a terra.

Come curare le allergie invernali I sintomi di una allergia invernale possono essere facilmente gestiti senza l'uso di farmaci, ma possono anche necessitare di trattamenti clinici a lungo termine. Questi i metodi più semplici per contrastarli. Prendere farmaci per le allergie da banco, ovvero gli antistaminici come la cetirizina o la fexofenadina, che se assunti regolarmente possono alleviare efficacemente i principali sintomi.

per le allergie da banco, ovvero gli come la cetirizina o la fexofenadina, che se assunti regolarmente possono alleviare efficacemente i principali sintomi. Prendere farmaci da banco con paracetamolo può invece aiutare con i sintomi correlati come il mal di testa.

può invece aiutare con i sintomi correlati come il mal di testa. Fare un'irrigazione nasale , ovvero un trattamento che funziona inviando acqua pulita e distillata attraverso i passaggi nasali e serve per eliminare gli allergeni.

, ovvero un trattamento che funziona inviando acqua pulita e distillata attraverso i passaggi nasali e serve per eliminare gli allergeni. Usare spray nasali steroidei da banco come il fluticasone e il triamcinolone allevia l'infiammazione e altri sintomi come il naso che cola.

steroidei da banco come il fluticasone e il triamcinolone allevia l'infiammazione e altri sintomi come il naso che cola. Sottoporsi a un'immunoterapia. Questo metodo infine è consigliato a chi sviluppa le allergie invernali in modo grave e cronico e deve essere prescritto dal proprio medico. L'immunoterapia consiste nell'esporsi regolarmente a quantità molto piccole degli allergeni che scatenino il malessere per aumentare l'immunità del corpo nei loro confronti e portare a sviluppare sintomi molto meno gravi nel corso di diversi anni.