Cos'è l'Allergia ai Pollini?

Allergia ai Pollini o Pollinosi: definizione

L'allergia ai pollini è una reazione di ipersensibilità del sistema immunitario, che si presenta con periodicità stagionale ed è innescata dall'inalazione dei granuli pollinici prodotti dalle piante. Le manifestazioni allergiche occorrono, infatti, esclusivamente in quei periodi dell'anno in cui avviene la fioritura di determinate piante; per questo motivo, le allergie ai pollini sono chiamate anche pollinosi.

L'allergia è indotta dalla sensibilizzazione a specifici pollini ed è caratterizzata dalla comparsa di sintomi a carico all'apparato respiratorio (in particolare nasali, oculari e bronchiali).

In Italia, i pollini che causano allergopatie sono più frequentemente quelli prodotti da quattro famiglie di piante: Graminacee, Urticacee, Composite e Betulacee. Tuttavia, ci sono persone allergiche anche a granuli pollinici di altre specie. I mesi più a rischio sono quelli più caldi: tra marzo e settembre, con una punta massima in aprile e maggio. Occorre considerare, però, il periodo di fioritura (o pollinazione) di ciascuna pianta (vedi calendario delle fioriture).

Gli individui sensibilizzati verso i pollini presentano spesso un'iper-sensibilità anche nei confronti di alcuni allergeni perenni, come il Dermatofagoide (acaro comune) ed il pelo di cane e gatto.

Si stima che ogni anno siano 10 milioni gli italiani che, nel periodo primaverile, devono fare i conti con questo disturbo.