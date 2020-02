Allergia ai Pollini - Sintomi

Introduzione La reazione allergica causata dall'inalazione dei pollini si presenta con ricorrenza stagionale, in corrispondenza del periodo di pollinazione caratteristico per ogni specie responsabile dell'allergia. Per questo motivo, il paziente deve conoscere quali sono gli antigeni pollinici che lo rendono suscettibile, dove sono localizzate nel territorio le piante che li producono e quali sono le conseguenze allergiche che ne possono derivare.

Perché Insorgono Riassumendo: il polline antigenico e la reazione allergica Le pollinosi rappresentano un insieme di manifestazioni cliniche (rinite, congiuntivite e asma) associate a flogosi allergica, e sostenute da reazioni IgE mediate. Il paziente allergico ha la tendenza ad iper-produrre IgE specifiche verso antigeni comunemente innocui (caratteristica comune a tutte le altre allergie). Nel caso specifico dell'allergia ai pollini, la reazione atopica del sistema immunitario è provocata da antigeni presenti sui granuli pollinici, che innescano un processo flogistico dopo l'esposizione all'allergene e l'interazione antigene-IgE-mastocita. Il polline (cellula riproduttiva maschile) è liberato, a scopo riproduttivo, durante la stagione della fioritura (impollinazione entomofila ed anemofila). Le piante anemofile disperdono nell'aria un'ingente quantità di granuli pollinici leggeri ed aerodinamici, affinché raggiungano e fecondino i gameti femminili della stessa specie. Il polline acquista la sua piena attività biologica mediante l'idratazione, sia in atmosfera che sul terreno oppure in caso di contatto con le mucose umide delle vie aeree. Al contatto con l'acqua o a seguito dell'incontro con lo stigma di un fiore, il granulo pollinico rilascia le proprie proteine (esina e intina). Per alcune specie, sono liberati anche elementi proteici e glicoproteine contenute nel citoplasma: queste componenti costituiscono l'antigene. Il meccanismo di liberazione del polline (antesi) varia a seconda delle specie e di alcuni parametri climatici: le giornate calde e ventose facilitano la pollinazione, mentre un'elevata umidità relativa dell'aria la rende difficoltosa. Oltre a fattori meteorologici e condizioni ideali di dispersione, la pollinazione anemofila, per provocare fenomeni allergici, richiede il rilascio di un enorme numero di granuli pollinici ed un'ampia distribuzione della pianta produttrice sul territorio (esiste una "dose soglia" al di sotto della quale il polline liberato è insufficiente per scatenare la reazione allergica). La dose soglia di un determinato polline antigenico indica pertanto la concentrazione atmosferica minima, oltre la quale i soggetti suscettibili possono cominciare a sviluppare i sintomi della reazione allergica. Ogni paziente possiede una propria soglia individuale e indicativamente la sintomatologia risulta tanto più grave quanto maggiore è lo sforamento in eccesso rispetto al valore della concentrazione soglia. Ladi un determinatoindica pertanto la, oltre la quale i soggetti suscettibili possono cominciare a sviluppare i sintomi della reazione allergica. Ogni paziente possiede una propria soglia individuale e indicativamente la sintomatologia risulta tanto più grave quanto maggiore è lo sforamento in eccesso rispetto al valore della concentrazione soglia. Il monitoraggio aerobiologico consente di aggiornare i calendari pollinici (o delle fioriture), che forniscono un importante contributo per la gestione clinica dell'allergia. In questo modo, il paziente allergico può essere aggiornato in tempo reale riguardo la potenziale esposizione all'allergene e approcciarsi alla corretta terapia farmacologica, su indicazione medica.