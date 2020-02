Allergia ai Pollini - Diagnosi

Identificazione degli allergeni

Pollini antigenici: caratterizzazione per la diagnosi

L'allergia ai pollini comprende un complesso di manifestazioni cliniche (asma, rinite, congiuntivite) sostenute da iper-reazioni immunologiche e solitamente associate a processi flogistici. Gli stessi granuli pollinici, oltre ad essere vettori di allergeni, contengono diversi mediatori chimici che possono contribuire a provocare risposte infiammatorie locali non mediate da IgE specifiche.

L'analisi degli estratti allergenici derivati dai pollini di diverse specie ha consentito l'identificazione di numerosi allergeni, la cui caratterizzazione è stata in seguito sfruttata nella diagnostica allergologica.

L'analisi dei pollini ha dimostrato che gli antigeni sono tipicamente proteine o glicoproteine a basso peso molecolare. In un primo tempo, si riteneva che gli epitopi allergenici fossero esposti soprattutto sull'esina (membrana cellulare). In seguito, si accertò che la maggior parte degli allergeni era contenuta all'interno del granulo e che, una volta a contatto con una superficie umida, fuoriusciva assai rapidamente dai pori del granulo. Ulteriori studi al microscopio elettronico hanno evidenziato localizzazioni selettive tipiche per diversi allergeni pollinici (esempio: esina, protoplasto, intina ecc.). Alcuni allergeni sono situati anche nello sporofito (parte non pollinica della pianta), tra questi si ricorda la profilina (proteina strutturale e componente fondamentale dell'esoscheletro), presente in quasi tutti gli elementi vegetali e, a concentrazioni diverse, in quasi tutti i pollini. Per questo motivo è stata definita pan-allergene ed è responsabile di alcune cross-reazioni nelle sindromi orali allergiche.