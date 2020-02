Allergia ai Pollini e Calendario delle Fioriture

I granuli pollinici sono liberati nell'atmosfera con caratteristiche definite per ogni singola pianta.

La pollinosi è una reazione allergica che si manifesta con cadenza stagionale in soggetti ipersensibili a pollini di specifiche famiglie di erbe, di fiori e di alberi. Tra le diverse aree italiane esistono differenze significative nella sensibilizzazione ai vari pollini: la presenza di granuli allergenici è influenzata dal clima e dalla diffusione della vegetazione nel territorio .

Importanza dei Calendari

Perché tenere in considerazione il Bollettino Pollinico?

Identificare e conoscere i pollini verso cui si è sensibilizzati può aiutare a gestire meglio la propria allergia.

I calendari pollinici consentono di farsi un'idea generale sulla concentrazione di determinati pollini allergenici in un preciso periodo dell'anno e nelle diverse regioni italiane, poiché i tempi e l'intensità della diffusione del polline sono fattori variabili. Questi calendari sono elaborati dai Centri Nazionali di Aereobiologia o dalle Asl terrioriali, per fornire all'utente dati aggiornati in tempo reale sulla pollinazione e "previsioni" di breve termine.

La rilevazione dei parametri è eseguita mediante campionatori volumetrici per la cattura dei pollini, che consentono di quantificare le concentrazioni di pollini per metri cubi d'aria. Nel tempo, grazie agli studi di aerobiologia, è stato possibile rilevare:

Il progressivo aumento dei casi di allergia ai pollini, soprattutto nei confronti di alberi a fioritura precoce o pre-primaverile (Cupressacee, Betulacee, Corylacee);

La comparsa di nuovi granuli pollinici diffusi da piante esotiche, introdotte sul nostro territorio a scopo ornamentale o di rimboschimento;

L'esordio di ulteriori forme allergiche provocate dai pollini di piante i cui semi sono stati introdotti in alcune regioni italiane, come inquinanti di sementi agricole importate da altri continenti (es. Ambrosia).

La realizzazione dei calendari pollinici consente di individuare le seguenti stagioni: