Allergia ai Pollini - Vaccinazione ed Immunoterapia

Allergia ai Pollini ed immunoterapia specifica

Cos'è l'immunoterapia ed a cosa serve?

Nel caso in cui le opzioni farmacologiche "classiche" non allevino i sintomi dell'allergia ai pollini, il medico può consigliare dei trattamenti specifici per l'allergia (immunoterapia o terapia di desensibilizzazione). In questo ambito, l'immunoterapia specifica svolge un ruolo importante, in quanto è in grado di modificare la storia naturale della malattia. L'immunoterapia specifica, cioè la somministrazione di un "vaccino", che desensibilizza progressivamente l'organismo nei confronti di specifici allergeni, induce con il tempo una tolleranza verso il polline antigenico.

Il vaccino, però, non sempre è una soluzione possibile e consigliata: lo specialista allergologo deve stabilire se e quando può rivelarsi utile, in relazione ai sintomi presenti, al tipo di allergia e alle caratteristiche del paziente allergico.

La cura, che deve essere condotta su osservazione medica per un periodo che va dai tre ai cinque anni, consiste nella somministrazione per via sottocutanea o sublinguale di estratti di allergeni purificati, in dosi minime e crescenti. L'obiettivo consiste nel desensibilizzare il paziente rispetto all'allergene pollinico specifico, riducendo i segni clinici e limitando la necessità di ricorrere ai farmaci. Affinché il vaccino abbia effetto, è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni dello specialista e non saltare mai una somministrazione.

L'immunoterapia specifica è controindicata in presenza di malattie infettive acute oppure se si stanno seguendo terapie a base di farmaci betabloccanti. L'uso del vaccino è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai tre anni e alle donne in gestazione.

Le classiche vie di somministrazione sono quella sottocutanea (per iniezione) e sublinguale: