Allergia ai Pollini - Cure e Trattamenti

Farmaci Preventivi

Allergia al polline: terapia farmacologica preventiva

La terapia farmacologica preventiva si basa essenzialmente sull'assunzione di cromoni, che diminuiscono la sensibilità dell'apparato respiratorio nei confronti del polline allergenico. Questi farmaci sono utilizzati per prevenire le reazioni allergiche e le crisi di asma bronchiale. Per questo motivo, il trattamento andrebbe iniziato prima della possibile esposizione agli allergeni pollinici. In particolare, l'inizio della terapia preventiva dovrebbe avvenire da due a quattro settimane prima della stagione di fioritura tipica della specie botanica che rende suscettibile il paziente allergico. In seguito, il trattamento va proseguito per tutto il periodo a rischio, con assunzioni regolari del farmaco indicato. Allo scopo di monitorare l'avvento del periodo di pollinazione, è possibile ricorrere alla consultazione delle previsioni indicate nei calendari della fioritura.

I farmaci preventivi:

Sono disponibili sotto forma di soluzioni da inalare mediante apparecchio per aerosol, spray, colliri e capsule contenenti una polvere inalabile con l'aiuto di particolari dispositivi.

Hanno effetti collaterali limitati, ma anche una brevissima azione, per cui vanno assunti a dosi molto ravvicinate. La posologia varia secondo i casi clinici ed è stabilita dal medico. In genere, sono necessarie più somministrazioni nel corso della giornata.

Esempi di farmaci preventivi l'Allergia ai Pollini

Il disodiocromoglicato appartiene a questa famiglia di farmaci: dotato di una modesta efficacia nella prevenzione di sintomi nasali, è utilizzato in soluzione rinologica e possiede effetti collaterali scarsi di ordine locale, poiché non viene assorbito. Altro cromone è il sodio nedocromile (evoluzione del disodiocromoglicato): ha impiego clinico limitato a causa della scarsa compliance - legata alle numerose somministrazioni necessarie (fino a 3-4 volte al giorno) - e all'efficacia clinica non elevata.