Allergia ai pollini: perché è arrivata prima e come arginarla

Come gli scorsi anni, infatti, il fenomeno si sta ripetendo anche in questo 2024, che già da alcune settimane sta facendo registrare tantissimi casi di riniti allergiche , dovute al fatto che graminacee e betullacee stanno già liberando ingenti quantità di pollini nell'aria.

Il fatto che i pollini, che solitamente arrivano a primavera inoltrata, siano già presenti in campagna e in città, e che quindi chi soffre di allergia debba già farci i conti, è dovuto al riscaldamento globale che anticipa le stagioni e ai lunghi periodo di bel tempo che inducono molte piante a fiorire prima del previsto.

Le allergie sono risposte del sistema immunitario al contatto con sostanze , chiamate allergeni, che l'organismo riconosce come dannose . Gli allergeni possono essere di vari tipi e tra quelli inalanti i pollini sono i più comuni. A differenza di quella a polvere, peli di animali, acari o altro, l'allergia ai pollini è definita stagionale perché si verifica in primavera e segue la fioritura delle piante.

Sintomi dell’allergia

I sintomi dell'allergia ai pollini sono variabili e non in tutti si manifestano contemporaneamente e con la stessa intensità. Possono essere tutti presenti o solo alcuni e il livello di intensità cambia a seconda di quanto si è allergici. In chi soffre di asma, l'allergia ai pollini può rendere più acute le manifestazioni, che possono sfociare anche in broncospasmi e mancanza d'aria.

Per capire a cosa si è allergici nello specifico esistono dei test chiamati prick-test che consistono nel far entrare in contatto diversi concentrati pollinici con la superficie interna dell'avambraccio e vedere se alcuni di loro generano reazioni allergiche come rigonfiamenti o arrossamenti della pelle. In caso si verifichino alcune reazioni il medico poi solitamente predispone ulteriori accertamenti, spesso tramite analisi del sangue, per confermare in modo più preciso quanto rilevato.