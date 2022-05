Allergia agli Acari: Sintomi, Diagnosi e Cura

Il trattamento di desensibilizzazione è potenzialmente in grado di ridurre in maniera significativa l'allergia agli acari della polvere, fino a farla scomparire, ma deve essere seguito con estrema costanza.

I risultati della diagnosi possono favorire la messa a punto di un trattamento di desensibilizzazione nei confronti dell'allergene (il cosiddetto " vaccino "). Questo protocollo si sviluppa in due fasi. In un primo tempo, si somministrano dosi minime e crescenti di allergene (per via sublinguale o sottocutanea ). L'obiettivo di questa prima fase consiste nel riabituare il sistema immunitario a rimanere insensibile all'esposizione agli acari della polvere (durata 3-6 mesi). La successiva fase di mantenimento prevede l'assunzione di una dose quotidiana di preparato, per almeno 3-5 anni consecutivi.

Il primo trattamento utile per controllare le reazioni allergiche provocate dagli acari della polvere consiste nell'evitare o minimizzare il più possibile l'esposizione all'allergene. Tuttavia, è impossibile eliminare completamente gli acari della polvere dal proprio ambiente. Per controllare i sintomi dell'allergia agli acari si può invece contare su diversi farmaci come:

I migliori prodotti contro l'allergia agli Acari

Quello degli acari della polvere è un problema di igiene che riguarda tutti, anche se naturalmente gli allergici hanno maggiori motivi per attrezzarsi in tal senso. Sul web sono presenti migliaia di prodotti pensati per aiutare questi ultimi: biancheria, detergenti, aspirapolveri, purificatori, integratori... Oggetti studiati per chi ha particolare sensibilità agli acari della polvere, ma che possono tranquillamente entrare nella routine quotidiana di chiunque. Ecco i prodotti antiacaro più apprezzati da chi li ha acquistati online:

CLEANmaxx Aspirapolvere antiacaro

Il pratico aspirapolvere a mano antiacaro CLEANmaxx libera letti, materassi, cuscini e mobili imbottiti da polvere e impurità e allo stesso tempo sterilizza la superficie grazie alla luce UV-C. In questo modo è possibile eseguire due attività in una sola passata, senza sostanze chimiche, grazie al potente filtro UV-C, che viene attivato solo al contatto con le superfici. Il filtro HEPA trattiene anche piccole particelle ed è quindi ideale per chi soffre di allergie. Inoltre è facile da lavare ed è quindi riutilizzabile. Anche il contenitore della polvere è facile da svuotare. Con l'aspirapolvere a mano antiacaro CLEANmaxx anche chi soffre di acari può finalmente dormire tranquillamente.

Federa Allsana Sensitive Care

Questa federa di Allsana, della linea "Sensitive Care", è realizzata con Evolon, un materiale morbido e traspirante in microfilamento molto sottile, con una struttura densa che trattiene anche le particelle più fini. Offre una protezione efficace contro gli allergeni degli acari e, allo stesso tempo, è molto traspirante, è permeabile al vapore acqueo ed è ad asciugatura rapida. La federa protettiva della linea allsana "Sensitive Care" non è rivestita, è testata contro le sostanze nocive e non emette fruscii e, di conseguenza, il comfort del sonno non viene inutilmente compromesso. La federa si chiude su entrambi i lati con una cerniera di alta qualità dotata di un ulteriore rivestimento in tessuto per una perfetta protezione contro gli acari.

Orphea anti-acaro

Orphea è un detergente che elimina efficacemente gli acari della polvere, origine di importanti allergie alle vie respiratorie. La formulazione è a base di geraniolo, principio attivo di origine vegetale estratto dai fiori di geranio. Il prodotto può essere impiegato nelle camere da letto, negli armadi, su materassi, cuscini, divani, coperte, tappeti, tendaggi e direttamente sugli abiti. E' un prodotto utile per disinfestare dagli acari anche l'auto: per un'azione preventiva dalle allergie si raccomanda la rimozione degli acari mediante l'utilizzo dell'aspirapolvere dopo almeno 1 ora dal trattamento. Non macchia e lascia sui tessuti una delicata profumazione di pulito.

Ecco una serie di altri prodotti appositamente pensati per le persone con allergia agli acari: