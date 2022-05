Allenamento e Alimentazione per Fisico Ginoide

"Ginoide" è un aggettivo qualificativo che indica la morfologia tipica del fisico femminile in età fertile. Caratterizzata da una distribuzione adiposa più abbondante su cosce, fianchi e glutei, la conformazione ginoide si contrappone a quella androide, invece costituita da più abbondanti depositi nel girovita (sede addominale, sia sottocutanea che viscerale). La ripartizione del grasso corporeo è influenzata da numerosi fattori, tra i quali assumono maggiore importanza i flussi ormonali, la mappatura tessutale dei recettori e la loro sensibilità. Attenzione però, non bisogna commettere l'errore di credere che gli estrogeni o il progesterone facciano ingrassare . Gli ormoni steroidei sessuali femminili rendono alcune zone adipose più sensibili al deposito o meno sensibili alla mobilitazione, ma nulla di più - o, al massimo, possono far "trattenere" all'organismo un po' di liquidi. Detto questo, molte ragazze identificano l'adiposità ginoide come un inestetismo e vorrebbero ottenere una distribuzione del grasso corporeo più "armoniosa". In questo breve articolo cercheremo di capire meglio: "se è realmente possibile " costruire un allenamento e un'alimentazione specifici per il fisico ginoide;

" costruire un allenamento e un'alimentazione specifici per il fisico ginoide; in ogni caso, "come intervenire" e "cosa non fare" per cercare di migliorare la situazione. Shutterstock

Allenamento per Fisico Ginoide Esiste un allenamento per fisico ginoide? Dipende. Se l'intento è quello di dimagrire più su cosce, fianchi e glutei, no, ad oggi non conosciamo alcun allenamento specifico per dimagrire in maniera localizzata - e questo vale, d'altro canto, anche per chi ha un fisico androide. Ad esempio, fare esercizi per l'interno coscia, non determinerà un più intenso dimagrimento in quella sede. Se invece l'obbiettivo fosse di migliorare le proporzioni, il margine di miglioramento sarebbe maggiore. Ad esempio, lamentando dimensioni eccessive delle cosce, potrebbe avere senso ridurre gli esercizi di potenziamento specifici per questo distretto, prediligendo invece lo sviluppo delle spalle e della schiena. È comunque bene ricordare che - soprattutto per ragioni "funzionali" - l'organismo andrebbe sempre allenato nella sua interezza, senza trascurare alcun gruppo muscolare . Non esiste una tipologia di attività più efficacie delle altre; quella che funziona di più nel lungo termine è, di solito, la più gradita. Certo, per lavorare sull'estetica, l'attività migliore rimane quella del bodybuilding. Questo perché, nel culturismo, l'allenamento diventa un mezzo specifico, ed acquisisce un'elevata specificità. Oltre a migliorare le proporzioni corporee, allenandosi con i sovraccarichi è possibile prevenire il catabolismo muscolare. Se necessario inoltre, con l'obbiettivo di aumentare il dispendio energetico globale, può essere utile cimentarsi in 2, 3 o anche 4 allenamenti aerobici a settimana. La presenza di cellulite non dev'essere un fattore discriminante per una o l'altra attività. Non esistono tipologie di sport che peggiorano realmente questo inestetismo; all'opposto, tutte lo migliorano. L'acido lattico non ha alcuna influenza sull'eziopatogenesi della cellulite, così come - nella persona sana - la forza di gravità e i rimbalzi della corsa non determinano, nel cronico, una maggior tendenza al ristagno di fluidi nelle gambe. Infine è bene specificare che, nel soggetto che lamenta una distribuzione ginoide e si allena con i sovraccarichi, nell'immediato post-workout potrebbe manifestarsi un evidente gonfiore transitorio. Questo è dovuto sia al classico effetto "pump", sia ad una lievissima infiammazione locale che, d'altro canto, si risolve dopo brevissimo tempo (minuti od ore).