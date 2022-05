Allenamento e Alimentazione per Fisico Androide

"Androide" è un aggettivo qualificativo che indica la morfologia tipica del fisico maschile; si presenta in maniera più o meno accentuata, in genere lenta e progressiva, anche nelle donne in menopausa. Caratterizzata da una distribuzione adiposa più abbondante su addome (sia sottocutaneo che viscerale) e girovita, la conformazione androide si contrappone a quella ginoide, invece costituita da più abbondanti depositi su cosce, glutei e fianchi. La distribuzione del grasso corporeo è determinata da numerosi elementi, tra i quali assumono più rilevanza i flussi ormonali, la mappatura tessutale dei recettori e la loro sensibilità. Poiché i due tipi di distribuzione adiposa caratterizzano gli uomini da una parte e le donne dall'altra, si potrebbe essere indotti a pensare che i responsabili siano prevalentemente gli ormoni sessuali. Questo è certamente vero, ma non in termini assoluti. Nel senso che, se da un lato gli estrogeni e il progesterone rendono più sensibili le zone "ginoidi", il testosterone non ha un vero e proprio effetto localizzato sull'adipe dell'addome. Non bisogna quindi commettere l'errore di credere che il testosterone faccia "ingrassare la pancia". Questo mediatore, oltre ad essere fortemente anabolico sul muscolo, ha invece la preziosa funzione di ridurre l'entità del deposito adiposo generale . La maggior attitudine nel "riempire" il grasso di riserva in sede addominale è, a conti fatti, un aspetto fisiologico della specie umana (in realtà, di molti mammiferi). Sono quindi gli ormoni sessuali femminili a rappresentare una sorta di "eccezione". Detto questo, contrariamente al sovrappeso ginoide (conformazione a pera), l'obesità centrale (conformazione a mela) è un pessimo indicatore dello stato di salute. Una circonferenza vita > 102 cm negli uomini e > 89 cm nelle donne si correla ad un aumentato rischio metabolico e cardiovascolare. Nota: a prescindere dall'attitudine ginoide, se la circonferenza vita della donna oltrepassa questa soglia, il rischio aumenta comunque - correlandosi, inoltre, a spiacevoli condizioni come la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS). In questo breve articolo cercheremo di capire meglio: "se è realmente possibile " costruire un allenamento e un'alimentazione specifici per il fisico androide;

" costruire un allenamento e un'alimentazione specifici per il fisico androide; in ogni caso, "come intervenire" e "cosa non fare" per cercare di migliorare la situazione. Shutterstock Per approfondire: Allenamento e Alimentazione per Fisico Ginoide

Allenamento per Fisico Androide Esiste un allenamento per fisico androide? Dipende. Se l'intento è quello di dimagrire più su addome e girovita, no, ad oggi non conosciamo alcun allenamento specifico per dimagrire in maniera localizzata - e questo vale, d'altro canto, anche per chi ha un fisico ginoide. Ad esempio, fare "centinaia di addominali" non porterebbe il minimo vantaggio sullo smaltimento dei pannicoli sottocutanei o del grasso viscerale. Se invece l'intento è di migliorare le proporzioni, potrebbe essere utile sviluppare la muscolatura delle cosce e dei glutei - se necessario, anche delle spalle, delle braccia e dell'alta schiena - con esercizi di resistance training o callistenici. È comunque bene ricordare che - soprattutto per ragioni "funzionali" - l'organismo andrebbe sempre allenato nella sua interezza, senza trascurare alcun gruppo muscolare . Per incrementare il costo calorico giornaliero, non esiste un'attività più utile delle altre; quella che funziona di più nel lungo termine è, di solito, la più gradita. Ovviamente, il bodybuilding rimane l'attività più efficacie per lavorare sul piano "estetico". Questo il culturismo sfrutta l'allenamento come mezzo specifico di condizionamento estetico; mentre le attività sportive puntano al miglioramento prestativo - l'estetica è una conseguenza. Oltre a migliorare le proporzioni corporee, allenandosi con i sovraccarichi - o negli esercizi callistenici, anche se per i neofiti risulta più complicato - è anche possibile prevenire il catabolismo muscolare. Se necessario inoltre, con l'obbiettivo di aumentare il dispendio energetico globale, può essere utile cimentarsi in 2, 3 o anche 4 allenamenti aerobici a settimana. Gli allenamenti con base aerobica, ad alta intensità (oltre la soglia anaerobica) e che coinvolgono tutti i distretti muscolari (ad es. i circuiti funzionali, il cross-fit, certe discipline sportive ecc.), sembrano avere un'ottima influenza sulla sensibilità insulinica.