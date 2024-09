Afte in gola: quali sono i sintomi e quali i rimedi?

Cosa sono le afte in gola? Shutterstock Le afte in gola sono ulcere responsabili di un fastidioso dolore in bocca, che si formano in fondo al palato, a livello della faringe o delle tonsille. Responsabili di stomatite (infiammazione del cavo orale), le afte (o ulcere aftose) possono formarsi in varie zone delle mucose della bocca; oltre alla gola, infatti, possono interessare anche la lingua, la mucosa delle labbra e la parete interne delle guance. Questo articolo è dedicato ad approfondire quali sono le cause delle afte in gola, quali sono i sintomi e quali sono i rimedi per alleviare i sintomi.

Quali sono i sintomi? Le persone con afte in gola lamentano dolore, soprattutto quando deglutiscono il cibo o la saliva, muovono la bocca per parlare o ingeriscono alimenti particolarmente speziati o acidi. Le afte in gola potrebbero causare anche bruciore e formicolio locale. Come si presentano le afte in gola? Nella maggior parte dei casi, le afte si presentano come chiazze isolate, bianche o grigie, grandi qualche millimetro. Più raramente, sono grandi 1-3 centimetri, sempre isolate, o hanno aspetto erpetiforme.

Le afte erpetiformi sono lesioni multiple, di dimensioni non superiori ai 2 millimetri, che in alcuni casi possono unirsi in un'unica grande ulcera molto dolorosa.

Va detto che possono avere caratteristiche erpetiformi non solo le afte dovute alla stomatite erpetica, ma anche quelle correlate alla stomatite aftosa recidivante.

Quando preoccuparsi? È consigliato rivolgersi al medico curante se: Le afte in gola durano più di 2 settimane

Le afte in gola si accompagnano anche a febbre, linfonodi ingrossati, alitosi, gengiva gonfie e perdita di appetito

Le afte in gola sono molto dolorose

Le afte in gola impediscono di mangiare

Quali esami fare per la diagnosi? La diagnosi di afte in gola è abbastanza semplice: è sufficiente osservare il cavo orale per rilevarle. Leggermente complessa, invece, è la comprensione delle cause: il medico, infatti, deve indagare la storia clinica del paziente e correlarla all'aspetto delle afte; il modo in cui si presentano le ulcere, l'età del paziente, la presenza di eventuali allergie ecc. sono tutti fattori da tenere in considerazione per capire l'origine del disturbo. Solo in rari casi, risultano necessari esami del sangue, test di laboratorio per la ricerca di virus o batteri e/o una biopsia delle lesioni.

Quali sono i rimedi? Attualmente, cure specifiche per le afte in gola non esistono; questo disturbo, tuttavia, è autolimitante, cioè guarisce da solo con il tempo. Se è vero che mancano delle cure specifiche, è altrettanto vero che esistono diversi trattamenti e rimedi che possono alleviare il dolore e rendere meno fastidiose le ulcere, mentre avviene il processo di guarigione spontanea. Rimedi casalinghi per le afte in bocca Semplici rimedi e precauzioni che possono mitigare il dolore dovute alle afte in gola sono: Bere molta acqua , meglio se fredda, e mantenere idratato il cavo orale. Una buona idratazione della mucosa attenua la dolorosità

, meglio se fredda, e mantenere idratato il cavo orale. Una buona idratazione della mucosa attenua la dolorosità Fare risciacqui e gargarismi con acqua leggermente salata

con acqua leggermente salata Sospendere temporaneamente il consumo di cibi croccanti e taglienti , perché potrebbero irritare ulteriormente le afte

, perché potrebbero irritare ulteriormente le afte Evitare temporaneamente cibi e bevande piccanti e/o acide Farmaci per le afte in bocca Per ridurre il dolore derivante dalle afte in gola, è possibile avvalersi anche di farmaci e altri prodotti reperibili in farmacia (ma non solo); in particolare, tra questi, si segnalano: Gel orali ad azione lenitiva , emolliente e cicatrizzante , come per esempio quelli a base di aloe vera o acido ialuronico

, e , come per esempio quelli a base di aloe vera o acido ialuronico Analgesici da banco in formulazione gel , spray o crema , da applicare direttamente sulle ulcere

, o , da applicare direttamente sulle ulcere FANS e paracetamolo a uso orale

e a uso orale Collutori dalle proprietà analgesiche/anestetiche , come quelli alla lidocaina

, come quelli alla lidocaina Collutori antisettici a base di cloredixina

Cortisonici a uso topico od orale

Antibiotici , fondamentali in caso di afte dovute a infezioni batteriche

, fondamentali in caso di afte dovute a infezioni batteriche Antivirali a uso orale, come aciclovir o valaciclovir, il cui impiego è riservato specificatamente al trattamento delle afte dovute a grave stomatite erpetica Si ricorda che l'uso di farmaci deve sempre avvenire dopo aver consultato il medico curante.